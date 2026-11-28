Un nouveau bureau prend les rênes de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Toliara, dont les activités tournent au ralenti depuis près de deux ans. Le 14 novembre, les membres consulaires ont élu à l'unanimité Gaël Mamonjy Tefinjanahary à la présidence de la CCI. Âgé de 33 ans, il exerce à Toliara dans le secteur du numérique et de la formation à l'entrepreneuriat.

Lors de la présentation de la CCI au Carrefour des entrepreneurs de Toliara, le nouveau président a annoncé que sa priorité serait d'aller à la rencontre des opérateurs économiques des neuf districts de la région. Il entend recenser les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, puis les soumettre aux organismes concernés afin de trouver des solutions avec eux.

Gaël Mamonjy Tefinjanahary a également réaffirmé son engagement à accompagner les jeunes entrepreneurs en les orientant vers les interlocuteurs susceptibles de les aider. Il a indiqué qu'un projet de loi sur l'accompagnement des start-ups était à l'étude. Selon lui, ce cadre devrait faciliter la création d'entreprises par les jeunes.

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La CCI de Toliara a déjà participé à une réunion de consultation sur le projet de réhabilitation du port de Toliara, organisée par l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF). Son nouveau président représente Madagascar au YouthConnekt Africa 2026, qui se tient actuellement au Rwanda.