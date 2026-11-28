La police a diffusé l'identité et la photo d'un homme recherché dans le cadre d'une affaire criminelle. Il est soupçonné d'avoir tué un individu avec lequel il s'était disputé et battu à Nosy Be. Âgé de 33 ans, il s'agit de Geraldo Mazava, selon les informations communiquées par la Police nationale. Les recherches se poursuivent, l'homme étant toujours introuvable et sa localisation restant inconnue jusqu'à hier.

Les faits remontent à environ un mois, à Nosy Be. Une dispute suivie d'une altercation physique aurait éclaté lors d'une fête organisée dans la localité.Un homme a été grièvement blessé. Malgré sa prise en charge dans un établissement de santé, il n'a pas survécu à ses blessures, en raison d'une importante perte de sang et de la violence des coups reçus.

De son côté, celui qui est désigné comme son adversaire reste introuvable. Les premières recherches effectuées à son domicile n'ont pas permis de le localiser.

Les faits étant susceptibles de constituer des violences ayant entraîné la mort, le présumé responsable doit être retrouvé afin d'être entendu dans le cadre de l'enquête.

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Les proches de la victime auraient également déposé une plainte. Le commissariat de police de Nosy Be est chargé des investigations dans cette affaire.