Paris — L'économie française est entrée en récession depuis le deuxième trimestre, selon des données publiés vendredi par l'Insee, fragilisant les prévisions de croissance du gouvernement sur l'ensemble de l'année, sur fond d'une crise multiforme et une polarisation politique sans précédent.

Désormais dans le rouge, le produit intérieur brut (PIB) français, qui mesure l'activité économique à travers les richesses créées, a reculé de 0,2 % au troisième trimestre après avoir stagné au deuxième trimestre et reculé de 0,2 % au premier.

L'Institut a revu ainsi en baisse sa première estimation pour le troisième trimestre, qui avait mesuré un recul de 0,1 %.

Derrière ces chiffres, les détails actualisés donnés par l'Insee montrent que le pays est entré depuis le deuxième trimestre en légère récession dite "technique", caractérisée par deux trimestres consécutifs de baisse du PIB.

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Le même organisme a revu ainsi en baisse sa première estimation pour le troisième trimestre, qui avait mesuré un recul de 0,1 %, un indicateur qui témoigne de l'essoufflement persistant de l'économie française.

Le produit intérieur brut s'est en effet contracté, passant de 665,7 milliards d'euros au quatrième trimestre 2025 à 662,6 milliards au troisième trimestre. Un recul qui traduit l'affaiblissement progressif de l'activité et une économie qui peine à se redresser.

A la fin du troisième trimestre, l'acquis de croissance s'établit à seulement 0,1 %. En clair, si l'activité reste stable au dernier trimestre, la croissance annuelle serait limitée à ce niveau et l'objectif gouvernemental de 0,5 % apparaît donc difficile à atteindre, au regard de la tendance actuelle, selon les analystes.

Au-delà des prévisions, les exportations ont chuté de 1,6 % au troisième trimestre, après une hausse de 2,9 % au trimestre précédent, notamment sous l'effet des difficultés du secteur aéronautique et du recul des exportations agricoles, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques.

"L'économie française s'enfonce dans la morosité", a commenté dans une note l'économiste d'ING Charlotte de Montpellier.

Ces chiffres "sont mauvais", a également reconnu devant le Sénat le ministre des Comptes publics David Amiel pour qui ces indicateurs montrent que "les hypothèses macroéconomiques du mois de septembre ne sont plus à jour".

Plus encore, l'investissement a reculé de nouveau de 0,9 %, après une baisse de 0,5 % au deuxième trimestre. La construction et les produits manufacturés contribuent à cette dégradation.

Ce repli de l'investissement, conjugué à la contraction des exportations, traduit un malaise grandissant dans le tissu économique français. Il témoigne des incertitudes auxquelles sont confrontées les entreprises, entre faiblesse de la demande et perspectives de croissance dégradées. Une situation qui risque de peser davantage sur l'activité dans les prochains mois.