Doha — La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17) sera opposée au Venezuela en 1/16es de finale de la Coupe du monde 2026 de la catégorie, mardi 1er décembre à 16h30, sur le terrain N.8 du complexe Aspire Zone à Doha (Qatar).

Les Verts ont validé leur qualification pour ce tour à élimination directe en terminant à la deuxième place du groupe J avec six points, à l'issue de leur succès vendredi face à la République dominicaine (1-0), pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Yacine Abed à la 27e minute, permettant aux protégés du sélectionneur Amine Ghimouz d'enregistrer leur deuxième victoire consécutive, après celle obtenue mardi contre le Monténégro (2-1), grâce à un doublé du même joueur. Les cadets algériens avaient entamé le tournoi par une défaite face au Chili (2-4).

Dans l'autre rencontre du groupe J, le Chili s'est imposé devant le Monténégro (1-0), sur une réalisation de Baltazar Orostica (32e).

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Au classement final, les Chiliens ont terminé en tête avec six points, à égalité avec l'Algérie, deuxième. La République dominicaine, troisième avec quatre unités, s'est également qualifiée parmi les huit meilleurs troisièmes, alors que le Monténégro, avec un seul point, a été éliminé.

Le Venezuela, prochain adversaire des jeunes Verts, a également terminé à la deuxième place de son groupe K avec un total de sept points. Les Sud-Américains ont successivement battu le Cameroun (2-1) et la Roumanie (1-0), avant de partager les points avec le Mexique (0-0), vendredi, lors de l'ultime journée.

Voici par ailleurs le programme des 1/16es de finale :

Lundi, 30 novembre 2026

Italie - Tadjikistan 13h30

Croatie - Uruguay 13h30

Brésil - Mozambique 14h00

Belgique - Arabie saoudite 14h30

République d'Irlande - Côte d'Ivoire 15h30

Mexique - Argentine 16h00

Espagne - Ouzbékistan 16h30

Chili - Maroc 16h30

Mardi, 1er décembre 2026

Mali - République dominicaine 13h30

Australie - Sénégal 13h30

République de Corée - Japon 14h00

Serbie - Chine 14h30

Grèce - Equateur 15h30

Egypte - Colombie 16h00

France - Ouganda 16h30

Venezuela - Algérie 16h30

NDLR: Tous les matchs se dérouleront à Doha, au Qatar, dans la zone Aspire.