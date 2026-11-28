Doha — L'ailier de la sélection algérienne des moins de 17 ans (U17), Yacine Abed, s'est illustré lors de la phase de groupes de la Coupe du monde U17, qui se déroule actuellement à Doha (Qatar), en occupant la deuxième place du classement des meilleurs buteurs avec quatre réalisations.

Auteur de prestations remarquées sous les couleurs nationales, le virevoltant attaquant de Paradou AC, figure parmi les joueurs les plus prolifiques de cette première phase, à égalité avec trois autres attaquants : le Sud-Coréen Kim Jiwoo, l'Ouzbek Sukhrob Sadirjanov et le Croate Jona Benkotic.

Le classement des buteurs est dominé par l'Espagnol Rafa Cruz et son compatriote Guillermo Trujillano, qui comptent cinq buts chacun.

Le joueur algérien a inscrit ses quatre buts lors des trois rencontres disputées par les jeunes Verts dans le groupe J, un face au Chili (2-4), un doublé contre le Monténégro (2-1) et un devant la République dominicaine (1-0), synonyme de qualification historique pour les 1/16es de finale.

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La présence de l'attaquant algérien dans le haut du classement témoigne de son efficacité offensive et de sa contribution au parcours des Algériens dans cette compétition, où les jeunes talents algériens tentent de se distinguer face aux meilleures sélections du monde.

La prestation d'Abed face à la République dominicaine vient couronner une phase de groupes réussie pour le jeune attaquant algérien, dont le réalisme devant les buts a constitué un atout majeur pour la sélection algérienne dans sa quête d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde des U17.