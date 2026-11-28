Alger — Le Haut-commissariat à la numérisation (HCN) a indiqué, vendredi dans un communiqué, que la création de trois organismes nationaux placés sous sa tutelle, publiés au journal officiel (JO) n 81, vient "consacrer le processus d'instauration d'un système numérique national intégré et durable, améliorer les performances, créer de la valeur et promouvoir l'économie numérique".

La création de ces organismes vise à "renforcer le cadre institutionnel du Haut-Commissariat à la numérisation et à développer les capacités nationales dans les domaines des centres de données, du cloud computing, de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, à travers un soutien technique spécialisé, contribuant ainsi à consolider les fondements de la souveraineté numérique, à améliorer les performances, à créer de la valeur et à promouvoir l'économie numérique, en parfaite harmonie avec la stratégie nationale de transformation numérique", précise le communiqué.

Le JO n 81 a publié un décret présidentiel n 26-362 portant "création d'une agence nationale de développement des centres de données", chargée d'apporter un soutien technique au HCN dans l'exécution de ses missions, notamment celles relatives aux centres de données et aux infrastructures connexes, ainsi que de réaliser, gérer, moderniser et assurer la maintenance des centres de données qui lui sont confiés par l'autorité de tutelle et des infrastructures numériques connexes, notamment celle dédiées à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies.

Le même numéro du JO a également publié le décret présidentiel n 26-363 portant "création d'une agence nationale de développement des systèmes d'information et des solutions numériques", chargée de développer les logiciels de base, les systèmes d'exploitation et les solutions dédiées à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies.

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Par ailleurs, le décret présidentiel n 26-359 fixant l'organisation et le fonctionnement de "l'Autorité nationale de certification électronique", place cette dernière sous la tutelle du HCN.

Cet organisme spécialisé dans les services de confiance et de certification électronique est chargé de réglementer, de contrôler et de développer ces services.