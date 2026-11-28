Doha — La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17), a validé avec brio, sa qualification pour les 1/16es de finale de la Coupe du monde 2026 de la catégorie, en battant la République dominicaine 1-0 (mi-temps : 1-0), vendredi soir sur le terrain N.2 d'Aspire Zone à Doha (Qatar), à l'occasion de la troisième et dernière journée (Gr.J).

L'unique but de la partie a été inscrit par le buteur maison, Yacine Abed à la 27e minute de jeu.

Il s'agit d'une qualification historique pour les cadets algériens, à l'occasion de leur deuxième participation à cette compétition.

Lors de leur première apparition dans ce tournoi, la sélection nationale, alors dirigée par Athmane Ibrir, avait été éliminée dès la phase de groupes, lors de l'édition 2009 disputée au Nigeria, réalisant un triste bilan de trois défaites en autant de matchs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les joueurs d'Amine Ghimouz ont enchaîné ce vendredi un deuxième succès de suite, après celui décroché mardi face au Monténégro (2-1), grâce à un doublé de Yacine Abed, véritable révélation. Lors de la journée inaugurale,les Verts se sont inclinés face au Chili (2-4).

Dans l'autre match de cette poule J, le Chili s'est imposé face au Monténégro (1-0), grâce à une réalisation signée Baltazar Orostica (32').

A l'issue de cette ultime journée, les Chiliens et les Algériens terminent en tête avec 6 points chacun, et valident leur ticket pour les tours à élimination directe, au même titre que la République dominicaine, qui avec 4 points, se qualifie parmi les huit meilleurs troisièmes. Le Monténégro ferme la marche avec une seule unité et quitte ainsi la compétition.