Alger — Plus de 800 journalistes, dont 42 correspondants de médias étrangers, ont été accrédités pour assurer la couverture des élections locales prévues samedi, a indiqué, vendredi, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani.

M. Bouslimani s'exprimait lors d'une visite effectuée en compagnie du président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Saad Arous, au Centre international de presse (CIP), situé au niveau du Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal" à Alger, afin de s'enquérir de l'état de disponibilité des moyens et équipements mobilisés au profit des médias nationaux et étrangers chargés de couvrir les élections locales.

A cette occasion, il a précisé que toutes les facilitations nécessaires ont été assurées pour garantir la couverture de cet événement, précisant qu'au moins 100 employés du CIP ont été mobilisés pour accompagner le travail des journalistes.

Inspectant les différents pavillons du centre, le ministre s'est réjoui des équipements et des moyens modernes déployés pour assurer une couverture complète du déroulement du scrutin, notamment les studios audiovisuels et les salles de rédaction.

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De son côté, M. Arous a salué le travail de ceux qui veillent à la réussite de la couverture médiatique des élections locales au niveau du CIP, soulignant les "importants" moyens et capacités mobilisés au profit des professionnels des médias accrédités issus de la presse écrite et audiovisuelle.