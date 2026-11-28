Le caire — La sélection algérienne de gymnastique aérobic a réalisé une belle performance aux Championnats d'Afrique d'aérobic, qui se déroulent dans la capitale égyptienne, en remportant sept médailles (3 or, 3 argent, 1 bronze), confirmant ainsi sa présence parmi les nations en lice pour les premières places de cette compétition continentale, selon le site de la confédération africaine.

Les trois médailles d'or algériennes ont été décrochées dans les épreuves du trio et par équipes (cinq gymnastes) chez les seniors, ainsi que dans l'épreuve du duo mixte chez les juniors.

Chez les seniors, le trio composé d'Amira Laoubi, Bouchra Si Bachir et Meya Hana Gadouche s'est adjugé la première place, tandis que l'équipe formée d'Amira Laoubi, Bouchra Si Bachir, Rim Leïla Allam, Meya Hana Gadouche et Fatima Yasmine Issad a remporté l'or dans l'épreuve par équipes (cinq gymnastes).

La troisième médaille d'or est revenue au duo mixte junior, composé d'Aya Idir et Wassim Hocine Boukhenouf.

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Les trois médailles d'argent ont été remportées par le duo Meya Hana Gadouche et Sid Ahmed Takarli dans l'épreuve du duo mixte seniors, ainsi que par deux équipes algériennes. La première, composée de Sid Ahmed Takarli, Amira Laoubi, Bouchra Si Bachir, Rim Leïla Allam et Meya Hana Gadouche, a terminé deuxième de l'épreuve par équipes (cinq gymnastes) chez les seniors.

La seconde, constituée d'Aya Idir, Sabrina Tir, Roaia Ritadj Melouka, Naïla Reggane et Wassim Houcine Boukhenouf, a également décroché l'argent dans la même épreuve chez les juniors.

La seule médaille de bronze algérienne a été remportée par le trio féminin junior, composé de Sabrina Tir, Rouia Retadj Malouka et Naïla Reggan.

Cette moisson est le fruit du travail de préparation mené par les entraîneures Khadidja Zerrouk et Sourour Mediouni, qui ont encadré les gymnastes algériens en prévision de ce rendez-vous continental.

Ces Championnats d'Afrique, dont les épreuves prennent fin ce vendredi à la salle internationale du Caire, enregistrent la participation de dix pays et de 111 gymnastes, engagés dans les différentes spécialités de la gymnastique aérobic.

Résultats techniques des gymnastes algériens :

Groupe trio seniors : Amira Laoubi, Bouchra Si Bachir et Hana Meya Gadouche (médaille d'or)

Groupe seniors filles: Amira Laoubi, Bouchra Si Bachir, Rim Leïla Allem, Meya Hana Gadouche et Fatima Yasmine Issad (médaille d'or).

Groupe mixte: Meya Hana Gadouche et Sid Ahmed Takarli (médaille d'argent)

Par équipes seniors: Sid Ahmed Takarli, Amira Laoubi, Bouchra Si Bachir, Rim Leïla Allam et Meya Hana Gadouche (médaille d'argent).

Mixte Juniors : Aya Idir et Wassim Hocine Boukhenouf (médaille d'or)

Par équipes juniors: Aya Idir, Sabrina Tir, Roaia Ritadj Melouka, Naïla Reggane et Wassim Houcine Boukhenouf (médaille d'argent).

Trio juniors: Sabrina Tir, Roaia Ritadj Melouka et Naïla Reggane (médaille de bronze).