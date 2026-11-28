THESSALONIQUE (Grèce)- La sélection algérienne de gymnastique artistique a obtenu une médaille de bronze au championnat méditerranéen pour jeunes, qui se déroule actuellement à Thessalonique (Grèce), grâce à sa troisième place dans l'épreuve par équipes/filles, décrochée vendredi, avec un total de 1400 points.

La victoire était revenue à l'Italie, avec 154.650 points, devant la Turquie (143.850 pts), au moment où la Jordanie a échoué au pied du podium (4e/137.200), devant la Grèce (5e/136.350 pts).

L'Algérie s'est engagée avec douze athlètes (4 garçons et 8 filles), dans cette compétition pour jeunes, qui se déroule du 25 au 30 novembre courant, à Thessalonique.

Il s'agit de Rayan Amoura, Ishak Bennila, Mohamed Haroune Hamadouche et Abdeldjalil Ouakali chez les garçons, ainsi que Melissa Hamida Djadi, Yelena Dahbia Ifticène, Lena Shanice Benramdane, Sirine Chidouah, Rimas Chihani, Jasmine Rezig, Shayma Rania Lehouar et Elina Nemour, la soeur cadette de la championne olympique, Kaylia Nemour.

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