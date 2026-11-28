Khartoum, 28 Nov. 2026 (SUNA) - Dans une déclaration marquante devant la 31e Conférence des États parties à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, tenue à La Haye du 23 au 27 novembre, la directrice générale de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), Sabrina Dallafior, a affirmé qu'aucun État n'avait, à ce jour, transmis d'informations détaillées ni de preuves documentées à l'appui des allégations faisant état d'un recours du Soudan aux armes chimiques.

S'exprimant à l'ouverture de la conférence, devant plus de 600 délégués des États membres, Mme Dallafior a indiqué que le dossier soudanais était actuellement examiné par le Conseil exécutif, à la suite de demandes d'éclaircissements formulées par certains États parties au titre de l'article IX de la Convention.

Elle a précisé avoir rencontré les représentants soudanais et leur avoir proposé l'assistance technique du Secrétariat ainsi que son soutien à l'enquête nationale en cours. « Nous attendons les conclusions de l'enquête nationale soudanaise, dont nous espérons qu'elles seront communiquées aux États parties », a-t-elle déclaré.

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Elle a par ailleurs regretté qu'en dépit des préoccupations exprimées au sein de l'Organisation et de la couverture médiatique de ces accusations, aucune information détaillée n'ait encore été communiquée au Secrétariat technique. Elle a appelé les États parties disposant d'éléments pertinents à les transmettre à l'Organisation, au besoin à titre confidentiel.

Ces déclarations, relayées par le ministère soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué officiel, viennent ainsi mettre en évidence l'absence, à ce stade, d'éléments probants à l'appui des accusations relayées dans certains milieux médiatiques et politiques, selon lesquelles les Forces armées soudanaises auraient utilisé des armes chimiques dans leur guerre contre les Forces de soutien rapide (FSR).

À La Haye, la délégation soudanaise a réaffirmé l'attachement du pays à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques ainsi que sa disposition à traiter les allégations en question avec transparence et responsabilité.

Devant les États parties, elle a assuré que le gouvernement prenait ces accusations au sérieux et avait mis en place une commission nationale spécialisée chargée de les examiner dans le cadre d'une procédure transparente et responsable.

Le président de la Commission nationale d'enquête sur les accusations américaines, l'ambassadeur Idris Ismail, a indiqué que le gouvernement avait apporté des réponses précises à l'ensemble des questions soulevées. Il a estimé que les investigations approfondies en cours démentaient toute accusation de déni ou de manque de coopération.

Il a réaffirmé que le Soudan poursuivrait sa coopération pleine et entière avec l'Organisation et les États membres, conformément aux objectifs fondamentaux de la Convention et à l'ambition d'un monde exempt d'armes chimiques.

La délégation soudanaise a également indiqué que le gouvernement avait proposé, dans le cadre du mécanisme conjoint, l'envoi d'experts au Soudan afin de mener une enquête de terrain et de vérifier directement les allégations relatives à l'utilisation d'armes chimiques par l'armée. Selon la délégation, la partie américaine n'a toutefois donné aucune suite à cette proposition.

Par ailleurs, le ministère fédéral de la Santé a publié un rapport de terrain concluant à l'absence de toute preuve de contamination chimique ou radioactive dans l'État de Khartoum ou dans toute autre région du pays.

Le document fait état de l'absence de décès inhabituels, de maladies collectives ou de symptômes d'intoxication. Les rapports médico-légaux n'ont révélé aucune cause de décès anormale, les niveaux de radiation se sont avérés normaux et aucune munition suspecte ni aucun résidu n'ont été découverts.

Le rapport précise que les mesures ont été effectuées à l'aide d'équipements homologués par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'OIAC, depuis la reprise du contrôle de Khartoum par les Forces armées soudanaises, en avril 2025.

Les premières accusations remontent à janvier 2025, lorsque le quotidien américain The New York Times, citant des responsables américains non identifiés, avait affirmé que l'armée soudanaise avait utilisé des armes chimiques à au moins deux reprises contre les FSR en 2024, évoquant notamment un possible recours au gaz chloré.

En mai 2025, Washington avait annoncé avoir conclu, au titre de la loi américaine de 1991 sur le contrôle des armes chimiques et biologiques et l'élimination de la guerre, que le gouvernement soudanais avait utilisé des armes chimiques en 2024. Cette décision avait entraîné des sanctions, notamment des restrictions sur les exportations américaines vers le Soudan et sur son accès aux crédits publics américains.

En septembre dernier, le New York Times et le Washington Post ont publié une enquête conjointe affirmant que l'armée soudanaise avait développé un programme d'armement chimique, procédé à des essais de bombes dans le désert et constitué un arsenal avant de chercher à dissimuler l'opération.

Khartoum a rejeté ces accusations, les qualifiant de dénuées de fondement et dénonçant un chantage politique ainsi qu'une falsification délibérée des faits. Le gouvernement soudanais affirme que les États-Unis n'ont fourni à l'Organisation aucune preuve documentée, malgré ses demandes répétées en ce sens.

Le rapport provisoire de la commission nationale soudanaise, présenté au Conseil exécutif de l'Organisation en juillet 2026, indique que les informations examinées, les inspections de terrain, les entretiens et les observations n'ont permis d'établir aucun élément matériel, technique ou documentaire attestant de l'utilisation d'armes chimiques sur les sites inspectés.

Cinq objectifs politiques et militaires présumés

Selon des analystes soudanais et des diplomates, ces accusations ne seraient pas fortuites, mais répondraient à cinq objectifs politiques et militaires clairement identifiables.

Le premier consisterait à exercer une pression politique sur le gouvernement soudanais et à utiliser ce dossier comme moyen de pression dans les négociations, en ternissant l'image de l'armée et en présentant une force nationale chargée de défendre la souveraineté du pays comme une institution accusée de crimes prohibés par le droit international.

Le deuxième objectif serait de justifier les sanctions américaines imposées en juin 2025, ainsi que le nouveau train de mesures entré en vigueur le 20 juillet 2026. Celles-ci comprennent un durcissement des contrôles à l'exportation, des sanctions financières et des restrictions dans le secteur aérien, ainsi que des mesures empêchant le Soudan d'accéder à des technologies à double usage.

Le troisième viserait à détourner l'attention des crimes documentés imputés aux Forces de soutien rapide, notamment les actes de génocide et de nettoyage ethnique à El-Geneina, à El-Fasher et dans le camp de Zamzam, les viols collectifs, les exécutions de prisonniers dans l'État du Nil Bleu et les accusations de prélèvements d'organes dans le Nord-Kordofan et le Nil Bleu. Il s'agirait ainsi d'instaurer une fausse équivalence laissant entendre que les deux parties portent une responsabilité égale dans les crimes commis.

Le quatrième objectif serait d'affaiblir la position du Soudan dans les institutions internationales, notamment après la fin de son mandat au Conseil exécutif de l'OIAC. Le Maroc, l'Angola, le Cameroun, la Tanzanie et la Tunisie ont bénéficié de son départ pour intégrer le Conseil dans le cadre du nouveau cycle, qui débutera en 2027.

Le cinquième consisterait à ouvrir la voie à une intervention internationale sous couvert d'inspections et d'enquêtes, en contraignant Khartoum à accepter un accès sans conditions d'inspecteurs étrangers à des sites militaires sensibles. Cela alors même que Washington, selon la partie soudanaise, refuse d'envoyer ses propres experts pour participer à une enquête conjointe sur le terrain, comme l'a proposé Khartoum.

« Celui qui détient des preuves ne les dissimule pas, et celui qui recherche la vérité ne refuse pas une enquête de terrain. Nous leur avons demandé de présenter leurs éléments à La Haye et d'envoyer leurs experts à Khartoum. Ils ne l'ont pas fait. Cela suffit à démontrer que l'objectif est politique et non juridique », a déclaré un diplomate soudanais.

La différence entre la position américaine et l'évaluation technique de l'Organisation tient à la nature même de leurs démarches : les États-Unis ont formulé une détermination politique sur la base de leur législation nationale, tandis que l'OIAC, l'instance technique compétente en vertu de la Convention, n'a, à ce jour, publié aucune conclusion indépendante confirmant les accusations portées contre le Soudan.

Un juriste soudanais a rappelé que la Convention ne reconnaissait ni les accusations formulées dans la presse ni les sanctions unilatérales comme des éléments de preuve, mais privilégiait les enquêtes techniques, les prélèvements et les analyses effectuées dans des laboratoires agréés, tout en garantissant à l'État concerné la possibilité de répondre aux accusations, conformément à l'article IX.

Il a ajouté que le Soudan avait précisément demandé l'ouverture d'une telle procédure, constitué une commission nationale et proposé une coopération totale. Selon lui, toute partie qui refuse de soumettre ses éléments à l'Organisation porte la responsabilité de la prolongation de cette campagne d'accusations.

Les déclarations de la directrice générale à La Haye ramènent ainsi le dossier à son véritable cadre : La Haye, et non Washington ; les preuves techniques, et non les fuites médiatiques ; une enquête conjointe, et non des sanctions unilatérales.