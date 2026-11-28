Une gerbe de fleurs, un moment de recueillement, et l'émotion d'une communauté encore sous le choc. L'ambassadeur du Togo aux États-Unis, Frédéric Edem Hegbé, s'est rendu à Chicago, après le meurtre de la Togolaise Bintou Salami.

Dans le quartier de Rogers Park, le diplomate s'est incliné sur les lieux du drame, en présence de proches, de collègues de la victime et de membres de la communauté togolaise.

L'ambassadeur a ensuite rencontré les responsables de la police de Chicago pour faire le point sur l'enquête. Il a remercié les enquêteurs pour leur réactivité.

Le diplomate a été reçue à l'hôtel de ville par le maire, Brandon Johnson. Celui-ci a assuré travailler avec la police, à la fois sur l'enquête et sur le rapatriement du corps au Togo.