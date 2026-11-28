Les barrières illégales continuent de fonctionner sur plusieurs routes de desserte agricole à Butembo et dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu, malgré les instructions il y a quelques semaines, des autorités provinciales visant à les supprimer. La Nouvelle société civile congolaise dénonce, la persistance des tracasseries imposées aux agriculteurs, commerçants et transporteurs.

Son président, Maître Katembo Mirembe, affirme ce samedi 28 novembre, que les usagers sont toujours contraints de payer des frais pour franchir ces barrières. Selon lui, les motocyclistes déboursent 1 000 francs congolais, tandis que les conducteurs de véhicules paient plus de 5 000 francs congolais.

Il déplore le non-respect de la mesure prise par le gouverneur du Nord-Kivu, qui ordonnait la suppression des barrières non autorisées dans la ville de Butembo et le territoire de Lubero.

Des conséquences sur le transport et les prix des produits

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Pour la Nouvelle Société civile congolaise, ces perceptions illicites pénalisent les activités agricoles et commerciales. Elles compliquent l'évacuation des produits des zones de production vers les marchés et augmentent les coûts de transport, avec des répercussions possibles sur les prix des denrées.

Maître Katembo Mirembe appelle le maire de Butembo, l'administrateur du territoire de Lubero ainsi que les responsables militaires concernés à veiller à l'application de la décision provinciale.

Contactée, l'autorité urbaine affirme avoir dépêché des équipes sur les axes concernés afin de vérifier les faits dénoncés. Elle promet de se prononcer dans les prochains jours et annonce des sanctions contre tout responsable impliqué dans des perceptions illicites.