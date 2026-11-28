Quatorze personnes ont été tuées et 37 autres blessées dans un accident de la route survenu jeudi sur la route nationale n°1, au village Ngeleka, dans le territoire de Lubudi, province du Lualaba. Le bilan est provisoire.

D'après des sources locales, un camion de 12 roues, transportant des marchandises et des passagers de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï-Oriental, vers Lubumbashi, s'est renversé aux alentours de 17 heures dans la descente d'une montagne appelée « 10 % ».

L'administrateur du territoire de Lubudi, Jean-Paul Memba, évoque une panne technique et l'excès de vitesse parmi les causes possibles de l'accident. Selon lui, le chauffeur aurait rencontré des problèmes mécaniques et les freins auraient lâché dans la descente.

Parmi les 37 blessés recensés figurent 28 hommes, 6 femmes et 3 enfants, a précisé l'administrateur du territoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Jean-Paul Memba appelle les familles des victimes à se manifester pour récupérer les corps. Il prévient que les dépouilles qui ne seront pas réclamées seront inhumées au cimetière du village Ngeleka.

Il explique que la morgue de Lubudi ne dispose que d'une capacité de 8 à 9 corps, ce qui rend difficile la conservation de toutes les dépouilles pendant plusieurs jours.

Des accidents récurrents impliquant des camions

Les accidents impliquant des camions transportant à la fois des marchandises et des passagers sont régulièrement signalés dans la région, selon des sources locales.

En septembre dernier, un autre camion chargé de bidons d'huile de palme et transportant des passagers s'était renversé près du pont Mukana, à 33 kilomètres de Mufunga Sampwe, dans le territoire de Mitwaba. Cet accident avait fait une trentaine de morts et une vingtaine de blessés.