La 7e journée du championnat national de football, Ligue 1, s'est poursuivie vendredi 27 novembre avec plusieurs rencontres dans les groupes A et B. Au stade Lumumba de Kisangani, Céleste FC de Mbandaka a dominé l'AS Étoile du Kivu de Bukavu (3-0), lui infligeant sa première défaite de la saison.

Les joueurs de Céleste FC ont fait la différence dès la première période grâce à Nzanga Malamu, auteur d'un doublé. Il a ouvert le score à la 44e minute, avant de récidiver dans le temps additionnel (45+3). Kapela Ndongwisi a inscrit le troisième but à la 66e minute, scellant ainsi la victoire de son équipe.

Ce succès permet à Céleste FC de consolider sa deuxième place dans le groupe B avec 15 points en 7 matches, derrière Anges Verts, leader avec 17 points. Malgré ce revers, l'Étoile du Kivu conserve la quatrième place avec 12 points.

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur de Céleste FC, Zaki Nzuzi, s'est réjoui de la prestation de ses joueurs. De son côté, son homologue de l'Étoile du Kivu, Hugue Makusu, a reconnu cette première défaite de la saison.

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Don Bosco et Manika se neutralisent

Dans le groupe A, le CS Don Bosco et le CS Manika se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Ce résultat permet à Manika de conserver la tête du classement avec 12 points en 7 rencontres. Don Bosco occupe la 10e place avec 6 points.

Trois affiches au programme ce samedi

La 6e journée se poursuit ce samedi 28 novembre avec trois rencontres du groupe A. Le FC Brutas affronte Blessing, tandis que Saint-Éloi Lupopo reçoit Tanganyika au stade Kibasa Maliba. Le TP Mazembe accueille, pour sa part, le FC Lubumbashi Sport dans une autre affiche attendue à Lubumbashi.

Classement provisoire

Groupe A

CS Manika : 12 points

Saint-Éloi Lupopo : 11 points

Malole : 11 points

Blessing : 10 points

Brutas : 9 points

FC Lubumbashi Sport : 9 points

Simba : 8 points

Tanganyika : 8 points

AS Saint-Luc : 7 points

Don Bosco : 6 points

Sanga Balende : 6 points

New Soger : 4 points

TP Mazembe : 2 points

Groupe B

Anges Verts : 17 points

Céleste FC : 15 points

FC MK : 12 points

Étoile du Kivu : 12 points

Dauphin Noir : 12 points

FC Renaissance : 10 points

Maniema Union : 8 points

AS Vita Club : 6 points

AS Étoile Jaune : 5 points

New Jak : 3 points

LAC : 3 points

Rangers : 2 points

Novakin : 2 points