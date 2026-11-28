Port-Soudan, 28 Nov. 2026 (SUNA) - Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des Forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré vendredi des chefs des administrations traditionnelles, des maires et des dignitaires des États de l'Est du Soudan. Les discussions ont porté sur les enjeux du développement et des services de base dans la région.

Le président a salué le rôle des chefs de l'État dans le soutien aux causes nationales et les a remerciés pour leur engagement. Il s'est notamment félicité de l'accord conclu entre les différentes composantes sociales en vue de la mise en service du port de Haidob, à Suakin, destiné à l'exportation du bétail.

Il a souligné que la mise en service de ce port permettrait de créer de nombreux emplois au profit des populations locales et de renforcer les retombées économiques du secteur de l'exportation du bétail.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans une déclaration à la presse, le Nazir de la tribu des Hadendawa, Mohamed Ahmed Al-Amin Tirik, a expliqué que la visite du président du Conseil de souveraineté à Port-Soudan et à Suakin avait pour objectif de s'enquérir de la situation dans la région et d'examiner les moyens de remédier aux difficultés auxquelles sont confrontés ses habitants, notamment en matière de services de base. Il a également souligné que les ports de Port-Soudan et de Suakin est importance pour l'ensemble de la population soudanaise.