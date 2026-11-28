Khartoum, 28 Nov. 2026 (SUNA) - Le ministre soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohieddin Salem Ahmed, s'est entretenu jeudi par téléphone avec le chargé de la gestion des affaires du ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Taher Al-Baour, au sein du gouvernement d'unité nationale libyen.

L'entretien a porté sur les conclusions de la rencontre entre le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Burhan, et le président du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdel Hamid Dbeibah, en marge du forum COP31 d'Antalya, notamment sur les relations historiques entre les deux pays et les moyens de renforcer la coopération politique et diplomatique.

Les deux responsables ont également évoqué l'évolution de la situation au Soudan et en Libye, les efforts en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que la nécessité de poursuivre la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions ont notamment porté sur la situation des ressortissants et étudiants soudanais en Libye. Le ministre soudanais a salué le soutien des autorités libyennes et les facilités accordées aux étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études dans les établissements universitaires libyens.

De son côté, le responsable libyen a réaffirmé l'engagement de son pays à poursuivre son soutien aux ressortissants soudanais et à faciliter leurs démarches.