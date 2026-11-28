Qingdao, 28 Nov. 2026 (SUNA) - En marge de la quatrième Conférence ministérielle de l'Énergie, le ministre soudanais de l'Énergie et du Pétrole, Motassem Ibrahim Ahmed, s'est entretenu jeudi avec le vice-président de l'Administration nationale chinoise de l'énergie (NEA), Wang Jianbo, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur énergétique.

Le ministre a présenté les priorités du Soudan pour la reconstruction du secteur, notamment la réhabilitation et la remise en service de la raffinerie de Khartoum, la relance de la production pétrolière, le développement de l'exploration, la remise à niveau des centrales électriques et des réseaux de distribution, ainsi que le développement des énergies renouvelables et hydroélectriques.

Il a appelé à renforcer la présence des entreprises chinoises dans les grands projets d'investissement et de développement au Soudan, en s'appuyant sur le partenariat historique entre les deux pays.

De son côté, le responsable chinois a accueilli favorablement les propositions soudanaises et préconisé la réactivation des groupes de travail conjoints afin de renforcer la coordination et de définir les priorités de coopération.

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Les discussions ont également porté sur l'élargissement des partenariats techniques et des investissements, ainsi que sur la mobilisation des technologies et de l'expertise chinoises pour moderniser les infrastructures énergétiques soudanaises.