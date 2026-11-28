Ankara, 28 Nov. 2026 (SUNA) - L'ambassadeur du Soudan en Turquie, Nader Youssef Al-Tayeb, s'est entretenu avec le directeur général des relations internationales au ministère turc de la Santé, Aziz Albir, au siège du ministère à Ankara, sur les moyens de renforcer la coopération médicale entre les deux pays.

Les discussions ont porté sur l'évaluation du protocole sanitaire bilatéral et de sa mise en oeuvre au cours de l'année, ainsi que sur l'amélioration des mécanismes de sélection et d'orientation des patients soudanais vers les établissements de santé turcs, afin de mieux tirer parti des capacités de prise en charge réservées au Soudan.

Les deux parties ont également examiné les possibilités de formation des personnels médicaux soudanais dans les établissements turcs, ainsi que le soutien aux initiatives sanitaires et aux hôpitaux soudanais et la coopération dans les domaines des médicaments.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de l'ambassade du Soudan à Ankara visant à élargir le partenariat entre les institutions sanitaires des deux pays, à renforcer les capacités médicales soudanaises et à favoriser l'échange d'expertise.