Khartoum, 28 Nov. 2026 (SUNA) - Le conseiller du Premier ministre, Mosleh Nassar, a affirmé que l'initiative du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ne répondait à aucune volonté réelle de contribuer à la paix au Soudan, mais s'inscrivait dans la continuité de ses positions hostiles à l'égard du pays et de son peuple.

Il a souligné que la position du gouvernement soudanais était claire et ferme face à cette initiative, estimant qu'Abiy Ahmed ne disposait d'aucune crédibilité pour promouvoir la paix ou jouer un rôle de médiateur, dès lors qu'il est lui-même impliqué dans le soutien à la guerre et son aggravation.

Dans une déclaration à SUNA, M. Nassar a accusé le chef du gouvernement éthiopien d'avoir entraîné son pays dans une entreprise visant à déstabiliser la région, notamment en cherchant à démanteler le Soudan au service d'agendas extérieurs.

Il a également dénoncé la transformation de l'Éthiopie en un État hostile au Soudan, en dépit des liens historiques et de bon voisinage entre les deux pays ainsi que du soutien que Khartoum avait apporté à Addis-Abeba à différentes étapes.

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Il a enfin accusé Abiy Ahmed d'ingérence dans les affaires intérieures soudanaises et de soutien à la milice rebelle, estimant que ces agissements le disqualifiaient de tout rôle dans les efforts de paix.