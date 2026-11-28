À l'occasion de la 27e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), tenue ce vendredi 27 novembre 2026 en Guinée équatoriale, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exposé la gravité de la crise sécuritaire, humanitaire et sanitaire dans l'Est du pays, exigeant l'application concrète de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Placée sous le thème « Accélérer l'intégration régionale en Afrique centrale au bénéfice des peuples de la région », cette rencontre intervient dans un contexte où la paix, la sécurité et le respect de la souveraineté des États constituent, pour les Chefs d'État, des conditions essentielles à la réussite de l'intégration régionale.

Dans le communiqué final lu à l'issue des travaux par le Dr Ezéchiel Nibigira, Président de la Commission de la CEEAC, les dirigeants de la sous-région y ont exprimé leur « vive préoccupation » face à la persistance de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo et ses conséquences dramatiques sur la vie des populations civiles.

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Ils ont lancé, à cet effet, un appel à tous « les États membres de la CEEAC, les États frères de l'Union africaine, ainsi que la communauté internationale » à renforcer leur solidarité par un soutien politique, humanitaire, sanitaire et financier en faveur de la RDC.

En outre, « la Conférence a appelé à la poursuite des efforts de désescalade et à la mise en oeuvre intégrale des engagements souscrits dans le cadre des mécanismes régionaux, continentaux et internationaux, notamment l'Accord de paix de Washington, le Processus de Doha et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies ».

Les Chefs d'État et de gouvernement ont aussi salué les progrès réalisés par la RDC dans la neutralisation des FDLR, conformément à ses engagements dans le cadre de mécanismes convenus, notamment les initiatives gouvernementales en matière de désarmement, de démobilisation, de cantonnement et de rapatriement volontaire des combattants concernés.

Par ailleurs, les travaux de ce sommet ont permis d'entériner le retrait du Rwanda de la CEEAC dans la continuité du 26e sommet de Malabo du 7 juin 2025, au cours duquel l'organisation avait fermement dénoncé l'agression rwandaise et affiché son soutien à la République démocratique du Congo.

La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement « a instruit la Commission de poursuivre, en liaison avec les autorités compétentes concernées, la mise en oeuvre des mesures administratives, juridiques, techniques et financières requises ».

Au terme de cette 27e session, la présidence tournante de la CEEAC a été transmise au Président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, qui a reçu les symboles de la Communauté des mains de son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Dans son discours d'investiture, le nouveau Président en exercice a placé la stabilité au premier rang de ses priorités : « Aucun développement durable n'est possible sans la paix et la sécurité. Nous devons renforcer nos mécanismes communautaires de prévention, d'alerte précoce, de médiation et de règlement pacifique des conflits », a-t-il déclaré.

La 28e session ordinaire de la Conférence se tiendra l'année prochaine au Tchad.