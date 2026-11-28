Le Sénégal accueille à Saly, du 28 novembre au 6 décembre, la Coupe d'Afrique des nations (Can) de beach soccer 2026. Huit sélections y seront en quête du sacre continental et des deux billets qualificatifs pour la Coupe du monde de la Fifa 2027. Vainqueurs des cinq dernières éditions, les Lions de la plage comptent prouver qu'ils ont toujours la rage au bout du pied. Premier défi à relever : le Ghana, ce samedi à 18 h 30.

Huit nations s'affronteront pour le titre continental et les deux places qualificatives pour la Coupe du monde de beach soccer de la Fifa 2027. Les champions en titre joueront certes sans pression, mais il leur faudra très vite se mettre en confiance dans ce genre de compétition, où chaque match peut coûter la place.

En face, les Black Sharks abordent cette édition après avoir éliminé l'une des sélections les plus expérimentées du continent. Ils ont, en effet, décroché leur billet pour la phase finale en dominant le Nigeria dans un duel ouest-africain, mettant ainsi fin aux espoirs de retour des Super Sand Eagles.

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Cette qualification permet au Ghana de renforcer la présence de l'Afrique de l'Ouest dans le tournoi et lui offre une nouvelle occasion de se mesurer aux nations les plus aguerries du beach soccer africain. Forts de leur campagne qualificative, les Ghanéens espèrent confirmer leurs progrès et marquer les esprits au Sénégal. Ils pourront une nouvelle fois compter sur l'expérience et le sens du but d'Alexandre d'Adjei, qui reste l'une de leurs principales références offensives.

Son apport sera précieux pour une équipe qui ambitionne d'atteindre les demi-finales pour la première fois de son histoire. Lors de l'édition 2024, en Égypte, l'attaquant avait réalisé une performance remarquable en inscrivant 11 buts, contribuant ainsi à la cinquième place du Ghana, son meilleur résultat dans la compétition. Son efficacité avait largement porté les Black Sharks, notamment lors de leur large victoire face à la Tanzanie (10-3).

Ce match constitue donc le premier gros test du Sénégal. Pour relever le défi, Ngalla Sylla pourra compter sur un groupe de qualité, déterminé à aller le plus loin possible, c'est-à-dire jusqu'au sommet. Les Lions de la plage devront certes se défaire du Ghana et de l'Ouganda, deux formations qui ne reposent pas sur des forces exceptionnelles, mais surtout du Mozambique.

Les Mambas avaient marqué les esprits dès leur première participation à la Can, en 2021. Après avoir remporté leurs trois rencontres de groupe, ils avaient dominé l'Ouganda en demi-finale (6-3). Leur parcours s'était arrêté en finale face au Sénégal (1-4), mais cette deuxième place leur avait permis de se qualifier pour la Coupe du monde. L'objectif des champions en titre sera donc d'aligner trois victoires afin de décrocher la première place du groupe A.

Se défaire du Ghana, de l'Ouganda et du Mozambique

Pas de panique, le Sénégal a franchi les poules dans toutes les compétitions disputées depuis 2016. Cette première place, qui peut apparaître comme une formalité, revêt cependant une importance capitale pour éviter un choc contre une grande nation en demi-finales. Et l'expérience sera au rendez-vous. Le gardien et capitaine de longue date, Al Seyni Ndiaye, reste l'un des piliers de l'équipe, tandis que Ninou Diatta, jeune mais déjà riche de nombreuses sélections, constitue une menace offensive permanente.

Lors de la Can 2024, Diatta avait été désigné meilleur joueur de la compétition et Ndiaye, meilleur joueur de la finale. Les rangs sénégalais comptent également d'autres jeunes, comme Ousseynou Faye, Mamadou Seck, Mamour Diagne, Libasse Mbaye, Mamadou Sylla, Seydina Laye Gadiaga, Amar Samb, Pape Sidy Fall, Sanou Laye Thiaw et Seydina Mandione Laye Diagne. Ils tenteront d'apporter de la fraîcheur à l'effectif.

Par ailleurs, le Sénégal n'a plus grand-chose à prouver sur la scène africaine. Depuis le lancement de la compétition sous son format actuel, en 2015, les Lions ont disputé toutes les finales et remporté les cinq dernières. Ils se sont également imposés parmi les grandes nations mondiales de la discipline, avec dix participations à la Coupe du monde de beach soccer de la Fifa et deux demi-finales, conclues à la quatrième place en 2021 et en 2025.