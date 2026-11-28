Recordman de la compétition avec huit trophées, le Sénégal entend prolonger son règne continental. À Saly, les Lions peuvent décrocher un neuvième titre et poursuivre leur série de victoires.

Leurs sacres remontent aux éditions 2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022 et 2024. Le dernier a été remporté à Hurghada, en Égypte, grâce à une victoire éclatante (6-1) contre la Mauritanie en finale. Un nouveau succès leur permettrait de signer un sixième sacre consécutif, après ceux de 2016, 2018, 2021, 2022 et 2024. Cette domination porte la marque de deux techniciens.

Ngalla Sylla a conduit la sélection aux titres de 2016, 2018 et 2021. Après un passage au Maroc en 2022, il a retrouvé le banc sénégalais en 2024 et a contribué à reconquérir le trophée. Entre-temps, Mamadou Diallo avait dirigé les Lions vers le sacre en 2022. Dans cette histoire de succès, le capitaine Al Seyni Ndiaye occupe une place particulière.

Gardien emblématique, il a participé à toutes les campagnes victorieuses du Sénégal en Can. Son expérience et son leadership constituent des repères importants pour le groupe. En attaque, Ninou Diatta représente un atout majeur.

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Élu meilleur joueur de l'édition 2024, il figure, selon la Caf, parmi les références offensives du beach soccer africain.

Un neuvième titre conforterait la place du Sénégal dans l'histoire de la discipline. Pour cette génération, le défi est désormais de transformer un héritage glorieux en une nouvelle conquête.