Les populations de Koumpentoum disposent d'un nouvel ouvrage hydraulique pour améliorer leur approvisionnement en eau potable. En mettant en service ce forage, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, concrétise un engagement majeur de son projet de société : garantir l'accès à l'eau à tous les Sénégalais, où qu'ils se trouvent.

« Dès la phase test, les populations ont commencé à sentir ses effets », a déclaré le chef de l'État, lors de la mise en service de l'infrastructure. Pour Bassirou Diomaye Faye, l'accès à l'eau potable ne doit pas être un privilège lié au lieu de résidence, mais un droit garanti à chaque citoyen. « Le Sénégalais, où qu'il puisse se trouver, a droit à l'accès à l'eau. C'est un des piliers de notre projet de société. Aujourd'hui, nous passons aux actes », a-t-il affirmé.

Le nouvel ouvrage vient renforcer le dispositif d'approvisionnement en eau de Koumpentoum, dont le patrimoine hydraulique avait besoin d'une remise à niveau face à la croissance démographique et à la vétusté des installations.

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La localité disposait jusque-là de deux forages : un premier construit en 1973, d'une capacité de 70 m³, et un second d'une profondeur de 130 mètres. Le nouvel ouvrage, d'une capacité de 230 m³ par heure, constitue un renfort important pour sécuriser la production et répondre aux besoins des populations.

Actuellement exploité à un débit de 100 m³ par heure, il permet de couvrir largement les besoins des quelque 24 000 habitants de la localité.

55 milliards de FCFA pour renforcer l'accès à l'eau

Au-delà de Koumpentoum, cette mise en service s'inscrit dans un programme plus vaste de renforcement des infrastructures hydrauliques en milieu rural. Le président de la République a annoncé un investissement global de 55 milliards de FCFA dans 13 régions, pour une durée d'exécution de 30 mois.

Le programme prévoit notamment la réalisation de 1 450 kilomètres de réseaux de distribution au bénéfice de 2 200 villages. Il comprend également 18 200 branchements sociaux, avec un objectif de deux millions de personnes impactées en milieu rural. Certaines populations bénéficieront même de branchements gratuits.

À travers ces investissements, l'État entend réduire les inégalités territoriales dans l'accès à l'eau potable et rapprocher davantage les services essentiels des populations rurales.

« L'eau est chez vous », a lancé Bassirou Diomaye Faye aux populations de Koumpentoum. Une formule qui résume l'ambition affichée par les autorités : faire de l'accès à l'eau potable une réalité quotidienne, dans toutes les localités du Sénégal.