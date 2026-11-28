Le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions organise, les 27 et 28 novembre 2026 à Dakar, une formation consacrée aux applications de l'intelligence artificielle (IA) dans la communication et la production audiovisuelle, en partenariat avec la National Radio and Television Administration (NRTA) et l'Academy of Broadcasting Science (ABS) de Chine.

Le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions a présidé hier, vendredi 27 novembre, la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation consacré aux applications de l'intelligence artificielle (IA) dans la communication et la production audiovisuelle.

D'après Bacary Sarr, cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine, ambitionne de « hisser notre partenariat au-delà des échanges protocolaires pour l'inscrire dans une dynamique de coopération substantielle, fondée sur le transfert de compétences, le partage d'expertise, l'innovation et le développement du capital humain ».

Il vise également à renforcer les capacités des professionnels des médias et à promouvoir les innovations technologiques dans le secteur audiovisuel.

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Analysant les transformations rapides du secteur médiatique mondial, le ministre a indiqué que l'IA modifie déjà en profondeur la recherche documentaire, la production journalistique, la création audiovisuelle, l'analyse des données et l'optimisation éditoriale. Cela, en ce sens qu'elle « redéfinit les modalités de collecte, de vérification, de traitement et de diffusion de l'information ».

Face aux risques liés à la fiabilité des contenus, à la protection des données et à l'éthique professionnelle, il a alerté sur le fait que « la prolifération des contenus synthétiques, les manipulations audiovisuelles, les deepfakes et la désinformation algorithmique constituent désormais des défis majeurs pour la crédibilité des médias et la confiance des citoyens ». Pour y faire face, Bacary Sarr a plaidé en faveur d'une appropriation exigeante de ces technologies. « Il devient impératif de développer une culture de l'intelligence artificielle qui conjugue maîtrise technique, discernement éditorial et responsabilité déontologique », a-t-il souligné.

Cette démarche vise, a poursuivi M. Sarr, à permettre aux professionnels de « dépasser la simple découverte des outils pour accéder à une véritable appropriation de l'usage professionnel » et à éviter de demeurer « de simples consommateurs des mutations technologiques ». Sur le plan national, le ministre a inscrit cette transformation dans le cadre de la modernisation institutionnelle et numérique du pays, affirmant que la communication est désormais un instrument de gouvernance, de cohésion nationale et de rayonnement international.

« Dans cette perspective, la souveraineté informationnelle apparaît comme un prolongement indispensable de la souveraineté numérique », a-t-il expliqué. Il a ainsi fixé une limite claire quant à la place de l'outil technologique dans les rédactions : « L'intelligence artificielle doit ainsi être considérée comme un instrument d'augmentation des capacités humaines et professionnelles, et non comme un substitut au jugement, à l'esprit critique et à la responsabilité éditoriale ».

Cette formation, qui prend fin ce samedi 28 novembre, est organisée par le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions, en partenariat avec la National Radio and Television Administration (NRTA) et l'Academy of Broadcasting Science (ABS) de Chine.