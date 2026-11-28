L'affaire Ambohimalaza devra encore attendre. Le procès, qui s'est poursuivi jeudi devant la Cour criminelle ordinaire, a été renvoyé à la prochaine session, prévue en mars 2027, pour un supplément d'informations. Une nouvelle échéance qui signifie, pour Fenohasina et les autres accusés maintenus en détention, plusieurs mois supplémentaires derrière les barreaux.

Détenue provisoirement depuis fin juillet 2025, Fenohasina aura ainsi passé près de 20 mois en détention préventive au moment de la prochaine session de la Cour criminelle ordinaire, en mars 2027. Son maintien en détention intervient alors que le procès, déjà engagé, n'a pas encore permis d'examiner l'ensemble des éléments du dossier.

Les gendarmes absents à la barre

Le renvoi a notamment été décidé en raison de l'absence des gendarmes ayant participé à l'enquête sur l'affaire. Ces derniers, qui avaient fait l'objet d'un mandat de comparution signé par le procureur général afin de témoigner à l'audience, ne se sont pas présentés.

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Leur témoignage est considéré comme nécessaire pour compléter les informations versées au dossier. La juge a donc ordonné un supplément d'informations avant la reprise des débats lors de la prochaine session criminelle.

Cinq accusés restent en détention

En attendant cette nouvelle audience, cinq accusés restent maintenus en détention préventive, tandis que six autres demeurent sous contrôle judiciaire. La décision de renvoi prolonge ainsi l'attente des accusés, de leurs familles et des parties au procès.

Pour Fenohasina, placée en détention provisoire depuis fin juillet 2025, l'échéance de mars 2027 portera sa période de détention à près de vingt mois, avant même que la Cour ne puisse poursuivre l'examen de l'affaire.

Le procès devrait donc reprendre lors de la prochaine session de la Cour criminelle ordinaire, avec notamment la perspective d'entendre les gendarmes chargés de l'enquête et de poursuivre l'examen des éléments complémentaires demandés par la juridiction.