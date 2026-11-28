Le Projet d'Appui à l'Accès à l'Eau Potable (PAAEP) passe à la vitesse supérieure pour soulager les zones périurbaines de la capitale. À travers le renforcement des stations de Vontovorona, d'Ankadivoribe et de Faralaza, ce programme prévoit d'injecter quotidiennement 10 800 m³ d'eau potable supplémentaires dans le réseau de la Jirama.

L'objectif est de réhabiliter les ouvrages vétustes et de sécuriser la desserte des ménages, particulièrement durant la période critique de l'étiage. À Vontovorona, l'ambition est de porter la capacité de production à 300 m³/heure, soit 7 200 m³ par jour, grâce à l'édification d'une nouvelle unité de traitement calquée sur le modèle de Mandroseza.

Périphéries

Pour pallier la baisse de la source naturelle en saison sèche, un pompage depuis la rivière Andromba alimentera le lac existant. Selon l'ingénieur Andriatovohasina Tsifohimbola, cette installation sera opérationnelle fin 2027 et permettra enfin d'exploiter un réservoir supérieur resté inutilisé, améliorant ainsi la distribution de Fenoarivo à Ampitatafika Atsimo.

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Au Sud, le site d'Ankadivoribe bénéficiera d'un double captage sur la rivière Sisaony, couplé à un lac artificiel de prédécantation. Ce dispositif garantira une production de 250 m³/heure au profit de Soalandry, d'Ankadivoribe et d'Iavoloha.

Enfin, au nord, la station de Faralaza verra sa capacité portée à 400 m³/heure grâce à de nouveaux forages et bassins, afin de répondre à la forte pression démographique d'Ambohidratrimo, de Talatamaty et d'Ivato. Ces trois chantiers structurants promettent une amélioration durable de l'approvisionnement en eau dans les périphéries tananariviennes.