Initié par Mada Gasy Tsara, le premier examen international d'allemand agréé par l'ECL réunit actuellement 247 candidats à Antananarivo. Cette certification reconnue à l'échelle européenne permettra aux admis d'accéder plus facilement aux universités et aux programmes de volontariat en Allemagne.

C'est une première sur la Grande île

Portée par la dynamique insufflée par Lanto Randrianasolo, fondatrice de Mada Gasy Tsara (MGT), une association vieille de 20 ans, l'ambition de nombreux jeunes malgaches vient de franchir un cap déterminant. Pas moins de 247 candidats, issus de diverses régions du pays, passent actuellement les épreuves écrites et orales d'allemand. À l'issue du processus, les admis décrocheront un certificat international délivré sous l'agrément de l'ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages).

Ouvertes le jeudi 26 novembre, les épreuves se poursuivront jusqu'au dimanche 29 novembre 2026. Les examens oraux se déroulent au siège de MGT, à Ambohitraivo Ambohidratrimo, tandis que les épreuves écrites se tiennent dans la grande salle à Ambatoroka.

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Sur place, la discipline est de mise : les tables sont espacées d'un mètre cinquante et aucune fraude n'est tolérée. Si les équipes de MGT assurent la logistique et l'encadrement local, le jury basé en Hongrie suit le déroulement des épreuves écrites en direct et évalue également les prestations orales à distance.

Épreuves

Les résultats seront publiés en ligne dans un mois. Pour Lanto Randrianasolo, ce sésame ouvrira aux lauréats les portes des études supérieures en Allemagne, ainsi que l'accès aux programmes Au Pair ou aux dispositifs de volontariat (FSJ / BFD). Devant l'engouement des jeunes en quête d'une certification reconnue à l'international, MGT prévoit d'organiser trois sessions d'examens ECL par an. Venue de Hongrie pour superviser l'opération à Madagascar, Veronica, coordinatrice d'examen, s'est félicitée de cette première : « C'est la première fois que je viens à Madagascar pour un examen international.

C'est un grand honneur pour moi d'être ici à l'occasion de ce premier examen à Antananarivo. Les épreuves orales se déroulent très bien et je suis très heureuse de constater que toutes les conditions techniques sont réunies. De plus, les équipes de MGT accomplissent un travail remarquable et très engagé, ce qui permet aux examens de se passer dans d'excellentes conditions », a-t-elle déclaré.