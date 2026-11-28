À travers une série de mesures incitatives, la Fédération Malagasy de Football entend renforcer l'attractivité de la PFL dès la prochaine saison. Aides aux clubs, soutien au représentant malgache en Afrique et revalorisation exceptionnelle des récompenses figurent parmi les principaux leviers annoncés.

Alors que les débats autour de la gouvernance de la PFL continuent d'alimenter l'actualité du football malgache, la Fédération Malagasy de Football (FMF) met en avant les mesures d'accompagnement qui accompagneront la nouvelle formule du championnat à partir de la saison 2026-2027.

Parmi les annonces marquantes figure la revalorisation spectaculaire de la récompense destinée au futur champion de Madagascar. La prime du vainqueur passe désormais à 200 millions d'ariary, contre 20 millions auparavant, soit une prime multipliée par dix. Une mesure qui traduit la volonté de la fédération de renforcer l'attractivité et la compétitivité de l'élite nationale.

Réforme

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La FMF justifie également sa reprise en main du championnat par sa volonté de rapprocher davantage la compétition des ligues régionales. Dans cette optique, le nombre de clubs engagés en PFL masculine sera porté à 24, répartis dans quatre zones géographiques afin de limiter les longs déplacements et les dépenses associées. Cette nouvelle organisation doit permettre à un plus grand nombre de régions d'être représentées au plus haut niveau. Huit clubs issus de la Division 2 nationale viendront ainsi intégrer l'élite lors de la prochaine saison.

Soutiens

Outre le prize money revalorisé, la fédération prévoit plusieurs mécanismes de soutien. Chaque club devra s'acquitter d'un droit d'engagement fixé à deux millions d'ariary, mais des subventions devraient être accordées afin d'alléger les charges des participants. La FMF annonce également un accompagnement spécifique du futur champion, appelé à représenter Madagascar dans les compétitions africaines.

Les indemnités des arbitres officiant en PFL ont par ailleurs été revues à la hausse. À ces mesures s'ajoute la création d'un championnat national féminin d'élite, une réforme présentée comme une étape importante dans la professionnalisation et la modernisation du football malgache. Reste désormais à convaincre l'ensemble des clubs, alors que plusieurs d'entre eux continuent d'exprimer leurs réserves sur le nouveau modèle de gouvernance voulu par l'instance fédérale.