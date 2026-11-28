L'effectif des présélectionnés des Ankoay sera au grand complet à partir de lundi pour le regroupement en vue de la joute continentale.

Les préparatifs s'accélèrent à l'approche de l'Africa Cup 3x3 2026, organisée au Palais des Sports de Mahamasina du 3 au 6 décembre 2026. À quelques jours du grand rendez-vous continental, les joueurs expatriés des Ankoay rejoindront la Grande Île dès la semaine prochaine.

Elly Randriamampionona, en provenance de Mayotte, ainsi que Christiane Jaofera et Muriel Hasiarisoa, arrivant de La Réunion, sont attendus dès lundi. Un premier renfort qui permettra à la sélection malgache d'entrer dans une nouvelle phase de préparation en vue de cette compétition africaine.

Parallèlement à l'arrivée progressive des expatriés, les préparatifs des Ankoay battent leur plein. La Fédération malgache de basketball (FMBB) a notamment fait connaître les listes des six joueurs et des six joueuses transmises à FIBA Afrique en vue de la compétition.

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Chez les dames, les six présélectionnées sont Christiane Jaofera Minaoharisoa, Tokin'laina Sambatrarimiora, Muriel Hajanirina, Sydonie Andriamihajanirina, Koloina Rakotonirina et Justine Rahariarivony.

Chez les hommes, la liste comprend Elly Randriamampionona, Livio Ratianarivo, Arnol Solondrainy, Anthony Rasolomanana, Hasina Rasolonandrianina et Marco Rakotovao. Ces six éléments, chez les hommes comme chez les dames, devront patienter jusqu'au 2 décembre prochain, date à laquelle seront dévoilées les listes finales des Ankoay, composées de quatre joueurs et de quatre joueuses. La majorité de ces joueurs et joueuses sont des habitués des grands rendez-vous internationaux.

La FMBB a annoncé que la Télévision nationale malgache (TVM) a été officiellement désignée comme diffuseur national officiel de l'Africa Cup 3x3 2026. La chaîne nationale assurera la retransmission de l'ensemble des matchs de la compétition.

La plateforme de transport avec chauffeur YANGO fait son entrée parmi les partenaires de l'événement. Un nouveau partenariat qui vient renforcer l'accompagnement de cette compétition et soutenir son organisation.

Cette édition réunira 19 pays, représentés par 32 équipes nationales, témoignant de l'envergure de ce rendez-vous du basketball africain. C'est un record de participation depuis le lancement de cette compétition continentale.