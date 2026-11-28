« Mozika an-dalambe » au service de la solidarité

L'événement musical et solidaire « Mozika an-dalambe » va animer La Teinturerie, à Ampasanimalo, cet après-midi dès 14h. Cette édition 2026 réunira une programmation éclectique mêlant rock, rap et slam, avec des artistes tels que Silo, Grey, Noasy, Tite Nazarro, etc. Cette scène ouverte célèbre la diversité de la musique urbaine et alternative malgache. Fidèle à sa vocation caritative, l'événement servira à collecter des dons destinés aux plus démunis pour les fêtes de fin d'année.

Davis Francklin en solo et en toute intimité

Davis Francklin, membre emblématique du duo Mike & Davis, sera sur la scène du Bistro Tsiadana aujourd'hui à 15h. L'artiste propose un rendez-vous musical intimiste et chaleureux au coeur de la capitale. Ce spectacle sera l'occasion de redécouvrir son répertoire solo ainsi que les grands succès qu'il a fait naître. Une ambiance conviviale et un moment de partage unique attendent le public pour bien lancer le week-end.

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Olombelo Ricky au Presto Garden

L'incontournable Olombelo Ricky investira la scène du Presto Garden, à Ambodivona, aujourd'hui dès 18h30. Baptisé « Malaimisaraka... zay.... », ce spectacle annonce une soirée musicale intense et riche en émotions. L'artiste revisitera ses plus grands classiques dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Le public profitera d'une expérience de partage unique et authentique pour sublimer son week-end.

Le groove de Tasha au Fara West

Tasha fera vibrer les murs du Fara West, à Faravohitra, cette nuit dès 19h. Cette soirée mettra à l'honneur le groove et la virtuosité d'une musicienne reconnue sur la scène locale. Les noctambules découvriront un répertoire rythmé et nuancé. L'ambiance feutrée du lieu offrira un cadre idéal pour apprécier toute la finesse de son jeu. Une performance live pleine de caractère pour animer un samedi à Tananarive.

« Seho sy Soratra » sublime le slam à l'Ikm

La poésie orale prendra ses quartiers à l'Ikm Antsahavola aujourd'hui à 15h avec le plateau « Seho sy Soratra ». Organisée dans le sillage du Madagaslam Festival 2026, cette rencontre réunira huit plumes affûtées : Zara Ainga, Ikala Kely, Idealy, Nirihaja, Tata An'Ala, Diamondra, Zia Rakotoarisoa et Ida Rakotomanga. Tour à tour, ces artistes déclameront leurs textes et partageront leur regard sur le monde à travers l'art du slam.

Princio, à coups de guitare et de cocasseries

Le trublion de la chanson populaire Princio sera au Makay Lounge, à Analamahitsy, ce samedi à partir de 19h30. Réputé pour ses textes caustiques et son énergie communicative, le chanteur promet une soirée haute en couleur. Le public reprendra sûrement en choeur ses nombreux tubes dans l'atmosphère festive et décontractée de l'établissement. Guitare à la main et sourire aux lèvres, le chanteur offrira un cabaret entraînant à ses fidèles admirateurs.

Entre passé et présent avec Ralanto

Intitulé « Mikalo ny fahiny sy ankehitriny », le spectacle de Ralanto résonnera au restaurant Ny Railovy, à Analakely, en cette fin de matinée, à 11h. Cette rencontre musicale invitera les convives à un véritable voyage dans le temps, mêlant les trésors d'antan aux créations plus récentes. La voix chaleureuse de l'artiste agrémentera idéalement le déjeuner dans une atmosphère authentique et conviviale.

Nostalgie garantie avec « Revy Lolo sy ny tariny »

Les mélodies intemporelles du légendaire groupe malgache seront à l'honneur lors du cabaret « Revy Lolo sy ny tariny », au Ny Andrin'ny Soa, à Ankadikely Ilafy, aujourd'hui à 19h30. Bebey, l'un des membres de ce groupe mythique, Sakabe, Rafita et Rado uniront leurs voix et leurs guitares pour faire revivre ce répertoire emblématique. Une soirée placée sous le signe de la nostalgie et du partage pour les amoureux de la chanson à texte.

Finale de Miss Africa 2026 au Cci Ivato

Le CCI Ivato accueillera ce soir à 19h la grande finale internationale du concours Miss Africa 2026. Dix prétendantes issues de cinq pays africains, dont quatre représentantes malgaches, rivaliseront d'élégance et de grâce pour décrocher la couronne. La soirée s'annonce tout aussi explosive sur le plan musical grâce à la présence d'invités de renom tels qu'Awilo Longomba, Black Nadia, Angola Bagasy et d'autres encore.

Sept ans du Point d'Exclamation

Pour célébrer son septième anniversaire, le Point d'Exclamation Analakely convie Mad Max sur sa scène ce samedi 28 novembre dès 20 h. L'artiste enflammera la piste avec son répertoire urbain et variété lors de ce showcase exclusif. Ce gala festif sera également marqué par la présence de « Special Showgirls » et une programmation de DJ assurée par Djay Kevs, Djay Mestera et Djay Kevin jusqu'au bout de la nuit.

Shyn, Denise et leur bande prêts pour Mahamasina

Jour J-1 : Tananarive s'impatiente de retrouver demain la bande de Shyn et Denise pour le « Makua Tour », au Palais des Sports de Mahamasina, à partir de 15h. Sur scène, Shyn et Denise, cela va de soi, mais aussi D-Lain, Ngiah Tax, Tukson et Jack Dad. Rien de moins que le meilleur spot de ce week-end ! Mais aussi la promesse de réunir plus de 7 000 spectateurs et spectatrices dans une salle qui n'attend que ces artistes.

La carte du romantisme au Cc Esca

Et un chanteur de charme, Mirado, pour ces dames au Cc Esca Antanimena demain à partir de 15h. De la musique de joli coeur avec des titres qui ont fait chavirer les donzelles des lycées, comme « Hainao », « Rahatrizay » et « Tena tiako ianao », le titre de la consécration, entre autres. Le spectacle s'intitule « In sanctuary ». Plus inspiré que jamais, l'artiste poursuit son chemin avec la même passion qu'à ses débuts.

Rheg The Gang en puissance au Garage Mozika

Les guitares saturées de Rheg The Gang feront trembler les murs du Garage Mozika, aux 67 Ha, demain à 15h. Organisé dans le cadre de la 15e édition du « November Rock », ce live intégral marquera la grande clôture scénique du groupe pour cette année 2026. Les aficionados de rock et de heavy metal auront droit à un programme complet, alternant ballades acoustiques en première partie et riffs surpuissants lors du « Heavy Show ».

Un tour de rock des cinquantenaires

Intitulée « Retrouvailles des cinquantaines en Rock », une affiche électrique réunira Batata & Co, Black Jack's et d'autres invités surprises au Peace and Mood Amboditsiry ce dimanche à partir de 15h. Cet après-midi musical mettra à l'honneur l'énergie intemporelle du rock malgache, enrichie par la participation de plusieurs artistes surprises. Les amateurs de gros son profiteront d'une programmation généreuse dans un cadre convivial.