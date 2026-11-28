Tambacounda, 27 nov (APS) - Située le long de la route nationale numéro 1 (RN1), juste en face du marché central, la gare ferroviaire de Tambacounda, autrefois poumon économique de la capitale du Sénégal oriental, peine aujourd'hui à retrouver son animation d'antan.

L'enceinte est un espace rectangulaire où se dresse le bâtiment principal au fond, avec ses façades marron et beiges et ses volets en bois, faisant face à des voies ferrées silencieuses. Quelques herbes ont gagné les abords des rails, tandis qu'une ancienne voiture ferroviaire porte les marques du temps. Pour ceux qui ont vécu au rythme des trains, cette gare reste un lieu chargé de souvenirs.

À la veille de la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans la région de Tambacounda, une vingtaine d'agents du service du cadre de vie, appuyés par des agents des chemins de fer du Sénégal s'activent au nettoyage des lieux, munis de pelles et de brouettes.

Cette opération d'assainissement nourrit l'espoir des acteurs rencontrés sur place de voir le chef de l'État effectuer un passage à la gare. Ils souhaitent profiter de cette occasion pour attirer son attention sur le devenir du chemin de fer et les difficultés des populations qui dépendaient de son activité.

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Depuis l'arrêt des rotations ferroviaires en mai 2018, l'activité autour de la gare tourne au ralenti, au détriment des professionnels, des cheminots et des commerçants de la zone. Face à cette situation, anciens usagers nostalgiques, cheminots et commerçants partagent le même espoir: une relance rapide du trafic ferroviaire pour redonner à ce site son statut historique de poumon économique de la ville.

À quelques pas des voies ferrées, dans son petit restaurant aux installations en bois et en tôle, Dior Amat, une femme d'âge mûr, portant des lunettes de vue, s'active difficilement autour de ses marmites. Le visage marqué par le temps et le front perlé de sueur, elle raconte une histoire avec la gare qui remonte à 1983. À l'époque, ses activités prospéraient au rythme des arrivées et des départs des trains.

" À l'époque, je m'en sortais très bien. Je vendais jusqu'à quatre moutons par jour et je cuisinais plus de 20 kilos de riz et plus de 20 poulets ", se souvient la dame, citant en plus de plusieurs plats traditionnels, notamment la soupe, le "fondé", le "mafé" et le "thiéré ".

Aujourd'hui, le contraste est saisissant, "Je ne cuisine plus que cinq kilos de riz. Cela montre que tout est à l'arrêt ", déplore-t-elle.

Pour Dior Amat, les conséquences de l'arrêt du chemin de fer dépassent largement les difficultés de son restaurant. Elles touchent toute une chaîne d'activités économiques, de Tambacounda à Kidira.

"On ne peut pas parler d'économie dans une région ou dans un pays sans chemin de fer ", soutient-elle, appelant à la relance des activités de ce moyen de locomotion.

Elle estime également que le retour des trains va redonner des perspectives aux jeunes, dont certains, par manque d'opportunités, tentent l'émigration irrégulière.

Une gare animée par les allées et venues des trains de voyageurs et de marchandises

À quelques mètres de son restaurant, sous un petit hangar en zinc soutenu par des piliers en bois, Lansana Traoré chapeau de paille sur la tête et adossé à une chaise en bois légèrement inclinée, partage la même nostalgie.

Installé face aux rails, cet ancien cheminot fréquente quotidiennement les lieux. Assis à l'ombre, il contemple les voies ferrées qui lui rappellent les années d'une activité aujourd'hui interrompue.

Entré dans les chemins de fer en 1984 pour remplacer son père parti à la retraite, il y a effectué toute sa carrière comme visiteur de wagons. Un métier qu'il compare à celui d'un médecin chargé de contrôler l'état des trains, de détecter les anomalies et d'intervenir en cas de dérèglement.

Il se souvient d'une gare animée par les allées et venues des trains de voyageurs et de marchandises. C'était l'époque où les imposantes locomotives régnaient sur les rails et ou leurs sifflements, perceptibles à des kilomètres, rythmaient les journées.

" À l'époque, c'était beau et rythmé. Il y avait beaucoup de monde et beaucoup de trains", raconte-t-il lentement en esquissant un sourire nostalgique.

Aujourd'hui à la retraite, le silence des rails lui rappelle quotidiennement cette époque. Son attachement au chemin de fer est tel qu'il nourrit un souhait particulier.

"Mon plus grand rêve, c'est d'entendre le dernier sifflement du train avant de mourir", confie-t-il avec émotion.

Pour lui, le chemin de fer représente aussi un héritage professionnel et familial qu'il faut préserver et transmettre aux jeunes générations.

Cette nostalgie est également partagée par Ass Diaw Bèye, un autre ancien cheminot qui a consacré près de quatre décennies au secteur ferroviaire. Né à Tambacounda, il a commencé sa carrière à Thiès en 1980 avant d'être affecté à Tambacounda en août 1981, où il a travaillé jusqu'à sa retraite en 2019.

Il garde en mémoire les correspondances entre les rames sénégalaise et malienne à Kidira, organisées deux fois par semaine, les mercredis et samedis, ainsi que le train voyageurs Dakar-Kayes qui circulait une fois par semaine.

"Il y avait beaucoup de trains et l'engouement à la gare était impressionnant", se souvient-il.

La relance du trafic ferroviaire, une demande sociale

Selon lui, les difficultés se sont accentuées avec la privatisation du chemin de fer. Plusieurs engagements relatifs à l'augmentation du parc de locomotives, au renouvellement des wagons et au renforcement du matériel n'auraient pas été respectés.

Il évoque notamment les difficultés d'approvisionnement en pièces détachées, qui obligeaient parfois les techniciens à récupérer des pièces sur une locomotive pour en réparer une autre.

"On nous avait promis des trains de 60 wagons avec deux locomotives en traction, mais avec la privatisation, rien n'a été fait comme prévu", regrette-t-il.

Pour cet ancien cheminot, la relance passe par le renouvellement des points sensibles des voies, la réhabilitation des wagons et l'augmentation du nombre de locomotives. Il estime que les infrastructures existantes constituent déjà une base pour reprendre l'exploitation.

Vêtu d'un polo bleu marqué d'initiales CFS (chemins de fer du Sénégal) assorti de sandales, Cheikh Ahmadou Bamba Cissé, mécanicien, conducteur de train et chef de convoi, ayant intégré le chemin de fer en 2009, a vécu l'arrêt du trafic en 2018 et la tentative de relance de 2024, qui n'a pas abouti.

"La relance est une demande sociale. Nous la souhaitons vivement, aussi bien pour les travailleurs que pour les populations ", souligne l'homme assis sur la marche d'un wagon abandonné installé en parallèle des voies ferrées.

Au-delà des emplois, il met en avant les avantages du transport ferroviaire pour le désengorgement des routes et la réduction du trafic routier.

"Un train de 30 wagons, c'est pratiquement 30 camions", explique-t-il, estimant que le retour du chemin de fer contribuerait à réduire la circulation des poids lourds et à améliorer les conditions de transport des marchandises.

A l'entrée du Bâtiment principal, Demba Mbaye, chef de gare ferroviaire de Tambacounda, coordonne les différentes équipes mobilisées pour le nettoyage.

Arborant fièrement sa tenue de travail CFS, casque vissé sur la tête, l'homme estime que le chemin de fer constitue un important levier de développement économique.

Il évoque notamment les possibilités de transport de marchandises entre le port de Dakar, Tambacounda et les pays voisins.

À titre d'illustration, il estime qu'un train de 30 wagons, facturé à un million de francs CFA chacun, pourrait générer 30 millions de francs CFA de recettes par trajet. Selon lui, le développement du transport ferroviaire pourrait contribuer à rendre dynamique l'économie régionale et nationale.

Sur le plan technique, Zoumana Cissé, chef ferroviaire régional de Niani, chargé de la gestion du réseau entre Koussanar, Tambacounda, Goudiry et Kidira, affirme que les voies principales restent circulables entre Koussanar et Tambacounda.

"Pratiquement, les rails n'avaient pas de problème. C'était surtout un problème de gestion. Il fallait renouveler et entretenir certains tronçons ", explique-t-il, assurant que des efforts sont actuellement entrepris pour permettre une circulation des trains en toute sécurité.

Pour les acteurs rencontrés, le retour des trains sonne comme la promesse d'une renaissance de l'économie locale, de nouvelles perspectives pour les jeunes et d'un regain d'activités dans la région. Pour les anciens cheminots, il s'agit de retrouver l'animation d'une gare qui a marqué leur vie, entendre à nouveau le sifflement des locomotives et de les apercevoir au loin, majestueuses, reprendre leur place dans le paysage de la capitale du Sénégal oriental.