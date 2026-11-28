Tivaouane — L'imam Abdou Aziz Kane a insisté sur la nécessité de renforcer la communication avec les acteurs religieux, afin de promouvoir "une approche responsable" de la lutte contre les mariages d'enfants, fondée sur la protection de l'enfance.

Selon le religieux, la communication constitue un élément essentiel, pour garantir l'implication effective des acteurs religieux et communautaires dans les initiatives de prévention.

L'imam Kane participait à la troisième rencontre du comité de pilotage local du projet de prévention des violences sexuelles et des mariages d'enfants, au nom de l'Association des imams et oulémas de Tivaouane, sur instruction du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

A l'occasion de cette recontre organisée jeudi à Tivaouane, il a notamment recommandé que les documents de travail destinés aux imams et aux érudits dans le cadre de cette campagne soient traduits en arabe, une langue que certains d'entre eux maîtrisent mieux que le français.

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Selon lui, cette démarche permettrait aux religieux de mieux comprendre les contenus qui leur sont soumis et de participer pleinement aux échanges et aux activités du projet.

"Lorsqu'on remet un document à un imam, il faut qu'il puisse le lire à tête reposée et en saisir toute la portée", a-t-il fait valoir, invitant les responsables du projet à accorder une attention particulière à cet aspect.

Abordant la question des mariages d'enfants, l'imam Kane a appelé à une lecture rigoureuse des références religieuses, en mettant en garde contre "les interprétations isolées de certains textes, susceptibles de conduire à des raccourcis".

Evoquant les références au mariage du Prophète Mohamed (PSL) avec Aïcha, il estime que les enseignements religieux doivent être placés dans leur contexte, à la lumière des principes de responsabilité, de protection et de respect de la maturité de la personne.

"Ce qui nous concerne, c'est la responsabilité, la protection et le respect de l'âge et de la maturité", a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de transmettre un message religieux favorable à la protection des enfants.

Pour l'imam Kane, les réalités sociales actuelles ne sont plus celles des époques précédentes. Il estime ainsi que l'éducation et la protection des filles doivent tenir compte de leur âge, de leur maturité et des nouvelles formes de vulnérabilité auxquelles elles peuvent être confrontées.

Il a, par ailleurs, salué l'organisation de cette rencontre et la mobilisation des acteurs, tout en réaffirmant sa disponibilité à contribuer aux efforts communautaires de prévention des violences sexuelles et des mariages d'enfants.