Kédougou — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a procédé, samedi, à la pose de la première pierre du lycée moderne de dernière génération d'Afia Dandé Mayo, un village de la commune de Dimboli, dans la région de Kédougou (sud-est), pour un coût global de 3 537 267 820 francs CFA, a constaté l'APS.

Le projet comprend un mur de clôture, une loge pour le gardien, un parking solaire, un bloc administratif, un laboratoire et un bloc pédagogique. La durée des travaux est fixée à 18 mois.

L'infrastructure abritera également des blocs d'hygiène, un amphithéâtre, un gymnaste-foyer, une agora, des espaces aménagés, une pergola et un plateau sportif.

Séparée de Kédougou par un bras du fleuve Gambie, la commune de Dimboli abrite plusieurs infrastructures modernes de la région, dont l'hôpital régional.

Après la pose de la première du lycée d'Afia Dandé Mayo, le chef de l'Etat a quitté Kédougou pour Tambacounda, dernière étape de sa tournée économique dans le Sénégal oriental.