Kaffrine — Le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS), docteur Safiatou Thiam, a appelé à renforcer le leadership et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles pour accélérer la prévention du VIH et barrer la route aux nouvelles infections.

"Nous avons fait des progrès importants dans la riposte contre le VIH/SIDA, mais le combat est loin d'être terminé", a-t-elle déclaré.

Elle s'exprimait en marge d'une rencontre organisée vendredi à Kaffrine (centre), dans le cadre de la Semaine nationale femme Sida. L'édition de cette année porte sur le thème "Leadership et autonomisation des femmes et des jeunes filles : des leviers stratégiques pour accélérer la prévention du VIH et mettre fin aux nouvelles infections".

Les femmes et les jeunes filles "restent particulièrement exposées à plusieurs facteurs de vulnérabilité, raison pour laquelle nous appelons au renforcement du leadership et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles pour accélérer la prévention du VIH et mettre fin aux nouvelles infections", a-t-elle lancé.

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Selon Safiatou Thiam, les violences basées sur le genre, la dépendance économique, les difficultés d'accès à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que certaines normes sociales et culturelles, limitent encore la capacité des femmes à se protéger et à prendre des décisions concernant leur santé.

Elle a estimé que la prévention du VIH doit être considérée comme une priorité politique et accompagnée de mesures visant à améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes filles.

"Il ne suffit plus de sensibiliser, il faut donner le pouvoir d'agir", a-t-elle insisté, en référence au thème de cette édition.

Pour le secrétaire exécutif du CNLS, une femme informée de ses droits, disposant d'une autonomie économique et ayant accès aux services de prévention est mieux outillée pour se protéger contre le VIH.