Dakar — Le centre culturel Blaise Senghor abrite une exposition OFF de la Sénégalaise Aïssatou Diaw intitulée "La terre avant les noms" qui se veut pédagogique en permettant au visiteur de découvrir les origines des peuples du Sénégal, des millénaires avant Jésus Chris (JC).

Ingénieure industrielle de formation et spécialiste des mines, Mme Diaw rappelle que tout est parti d'une série de questions, à savoir "d'où venons-nous ? Pourquoi on a autant de diversité de langues ? Pourquoi on parle Sérère, Wolof, Pulaar, Diola, Mandingue ? Depuis quand les terres que nous appelons le Sénégal sont habités ?".

Des questions "simples" pour elle, mais dont la réponse ayant abouti à cette exposition immersive a semblé difficile au début, dit-elle.

A l'aide d'archéologues, d'historiens et de chercheurs de l'Institut fondamental d'Afrique noire (Ifan) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, celle qui se définit comme amoureuse de l'art a cherché à comprendre son histoire en parvenant à reconstituer les premières traces de présence humaine sur le territoire sénégalais il y a 150 mille ans avant JC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est à travers des objets que la terre a conservé d'une région à l'autre, à savoir, des amas de coquillages, des pierres taillées, du fer, des cercles de pierres mégalithiques, entre autres que Aïssatou Diaw a exploré pour proposer un parcours chronologique dans le Off de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar.

"Ces traces nous renvoient à une histoire très ancienne, bien avant les royaumes et les frontières que nous connaissons. Elles témoignent de la présence de femmes et d'hommes sur ces terres à des époques dont nous savons peu de choses. Avec +La terre avant les noms+ j'ai voulu donner une représentation artistique à ces traces", a-t-elle expliqué.

L'initiatrice de l'exposition fait aussi savoir que sa démarche artistique est nourrie de l'archéologie, de recherches sur les langues, le climat, entre autres.