Kédougou — Le maire de la commune de Khossanto, Mahamady Cissokho, sollicite des pouvoirs publics la construction de l'axe Bembou-Khossanto- Sabodala-Kayan, pour accélérer le désenclavement de cette zone du département de Saraya, dans la région de Kédougou (sud-est).

"Nous sollicitons solonnellement la construction ou le bitumage de cet axe stratégique qui permettra de désenclaver davantage Khossanto, Sabodala et plusieurs autres localités du département de Saraya", a-t-il déclaré.

Le maire de Khossanto prenait, jeudi après-midi, à la pose de la première pierre du projet aurifère Gold Mine de Boto, une cérémonie présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Cette route est bien plus qu'une infrastructure de transport. Elle constitue une véritable artère économique et sociale pour nos populations. C'est par cet axe que circulent nos malades à la recherche de soins, nos élèves et enseignants, nos commerçants, producteurs agricoles et les acteurs de l'activité minière", a-t-il expliqué.

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Mahamady Cissokho a souligné la nécessité de la création des centres de formation professionnelle comme réponse à la question de l'emploi des jeunes dans cette zone et lutter contre la migration irrégulière

"Le département de Saraya dispose d'un potentiel économique considérable, notamment dans les secteurs minier agricole, pastoral et commercial. Pourtant, de nombreux jeunes peinent encore à accéder à une formation qualifiante et à des emplois décents", a t-il expliqué.

"Cette situation contribue à alimenter le désoeuvrement et pousse certains d'entre eux à envisager les voies périlleuses de la migration irrégulière. Et nous pensons profondément que la meilleure réponse à ce phénomène, c'est d'offrir à notre jeunesse des perspectives réelles de formation d'emploi et d'épanouissement sur son propre territoire", a-t-il insisté.