Plus de 3,5 milliards de francs CFA ont été engagés par l'État dans le nouveau lycée d'Afia Dande Mayo, dans la commune de Dimboli. La première pierre de cet établissement a été posée ce samedi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a posé le samedi 28 novembre 2026, dans la matinée, la première pierre du nouveau lycée d'Afia Dande Mayo, dans la commune de Dimboli, dernière étape de son séjour dans la région de Kédougou.

« L'État engage plus de 3,5 milliards de francs CFA dans cet établissement, construction et équipement compris, pour un délai d'exécution de dix-huit mois. Le lycée comprendra un bloc pédagogique, des laboratoires et un centre de documentation, un amphithéâtre, un gymnase, un plateau sportif et un parking solaire.

Les élèves de Dimboli et des villages environnants étudieront ainsi dans les mêmes conditions que ceux des grandes villes du pays », renseigne la présidence à travers une note.

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Cette étape complète le parcours accompli depuis jeudi. Ainsi, souligne le texte, les projets miniers créent la richesse, les centres de santé de Salémata et de Kédougou protègent les familles, et l'école prépare les jeunes de la région à occuper demain les emplois qualifiés que ces investissements font naître chez eux.

Sur ce, la même source informe que le chef de l'État a ensuite quitté Kédougou pour Tambacounda, où la tournée économique se poursuit.