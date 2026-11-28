interview

À l'Université du Sénégal oriental (Uso), les responsables sont prêts à accueillir ses premiers étudiants. L'assurance est du Recteur, Pr François Joseph Cabral. Il a affirmé que le personnel d'enseignement et de recherche (Per) est impatient de démarrer les activités pédagogiques.

Monsieur le Recteur, pouvez-vous nous faire une brève présentation de l'Université du Sénégal oriental (Uso) ?

Pour avoir une brève idée de l'Université du Sénégal oriental (Uso), il faut se référer d'abord au décret portant sa création. Il a été signé le 22 décembre 2022 et publié au Journal officiel. Il y est précisé que l'Université du Sénégal oriental (Uso), dont la mise en place est prévue dans la région de Tambacounda, va contribuer à traduire la volonté de l'État de territorialiser les politiques publiques et d'inscrire la carte universitaire de notre pays dans une logique de professionnalisation des curricula.

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Ainsi, l'Uso sera une université à vocation technologique et de formations aux métiers. Elle devra appuyer le développement des industries extractives sénégalaises et africaines par la formation de techniciens, d'ingénieurs, de cadres dans différents domaines liés aux potentialités de développement de la région naturelle du Sénégal oriental. Par ailleurs, elle devra apporter sa contribution au développement des arts et cultures endogènes, tout en favorisant l'essor des compétences dans le domaine des arts numériques.

En sus du décret, le changement de référentiel de politique, dicté par l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », a naturellement conduit à prendre en compte les nouvelles options de politiques économiques des décideurs que traduit le pari fait sur des secteurs prioritaires. En conséquence, l'Uso s'est également donné pour ambition de répondre aux besoins en qualifications des secteurs prioritaires de l'économie sénégalaise et de former ses futurs apprenants à la culture d'entrepreneuriat.

Qu'en est-il des filières de formation de l'Uso ?

L'Université du Sénégal oriental va démarrer avec quatre Unités de formation et de recherche (Ufr) et quatre Écoles supérieures dont les concours d'entrée ont été organisés au mois de juin dernier sur l'étendue du territoire national.

Pour rester dans la logique du décret et du référentiel de politique « Sénégal 2050 », et en fonction du nombre d'enseignants-chercheurs mis à notre disposition par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri), l'Uso va démarrer avec quatre Ufr : Mines et géologie, Sciences de la santé, Sciences et technologies avancées et enfin Arts, culture et métiers.

Quant aux grandes écoles, au nombre de quatre également, 200 étudiants y auront accès dès cette première année. Ils ont tous réussi aux concours d'entrée organisés le 20 juin dernier. Il y aura ainsi l'École supérieure polytechnique de Tambacounda (Espt), l'École supérieure du droit minier, de la propriété intellectuelle et du numérique (Esd), l'École supérieure de l'entreprenariat et de l'innovation (Esei) et l'École supérieure d'économie et de management (Esem). D'autres offres de formation sont en gestation au sein de l'Espt et verront le jour avec l'augmentation de notre personnel d'enseignement et de recherche (Per) et la montée en échelle de l'Uso.

À quoi un étudiant peut-il s'attendre en intégrant l'Uso ?

L'étudiant qui intègre l'Uso rejoindra un pôle dynamique de formations tournées vers les métiers d'avenir. Il doit être conscient que l'ambition de l'équipe pédagogique est de réinventer l'université sénégalaise et d'arriver à terme à faire de l'Uso l'une des universités les plus courues d'Afrique. L'idée directrice du modèle pédagogique déployé à l'Uso n'est plus seulement de transmettre des connaissances. C'est former des esprits critiques, agiles et créatifs, capables d'anticiper les bouleversements de leur société et d'y apporter des réponses innovantes.

L'Uso veut être ce lieu où la formation « allume le feu » de l'audace, une audace qui ne vaudra cependant que si elle demeure ancrée dans le savoir, la méthode et la rigueur, car il n'est pas de liberté intellectuelle sans exigence scientifique. Par conséquent, tout sera mis en oeuvre pour que l'étudiant se considère comme un acteur de développement ayant la capacité d'anticiper les mutations à venir et de changer son environnement grâce à l'approche d'apprentissage privilégiée par le modèle pédagogique de l'Uso.

Il est prévu l'accueil des premiers étudiants dès la prochaine rentrée en octobre. Est-ce que vous êtes prêts ?

Sur le plan pédagogique, nous sommes fin prêts. Le personnel d'enseignement et de recherche (Per) est impatient de démarrer les activités pédagogiques. Déjà, les différents responsables des écoles supérieures ont commencé à échanger depuis plus d'un mois avec les élèves admis au concours de leur école, de même qu'avec les parents de ces élèves. Cela confirme que nous sommes prêts.

Quant au point sur les chantiers, il faut dire qu'en ma qualité d'enseignant et de responsable pédagogique de l'Université du Sénégal oriental, j'aurais aimé disposer des infrastructures bien plus tôt.

Disposer des infrastructures au moins à la fin du mois d'août 2026 aurait permis au personnel enseignant-chercheur et au personnel administratif, technique et de service (Pats) de se déployer durant tout le mois de septembre et d'accueillir nos premiers étudiants dans des conditions acceptables à la rentrée universitaire en octobre 2026, comme annoncé par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de sa visite des chantiers au début du mois de février 2026.

Malheureusement, cela n'a pas été possible. Le ministère des Infrastructures déploie actuellement tous les efforts nécessaires pour que la livraison des infrastructures intervienne dans les meilleurs délais, que l'année puisse démarrer dans les meilleures conditions et que l'Uso n'entre pas, dès sa naissance, dans le cycle des universités qui voient leurs années académiques se chevaucher.