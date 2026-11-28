À la Faculté des Sciences et Techniques de l'Ucad se trouve le Laboratoire de photonique quantique, énergies et nanofabrication. Il est dirigé par le Pr Balla Diop Ngom avec comme objet de transformer des résidus agricoles en nanomatériaux destinés au stockage de l'énergie.

Coques d'arachide, fleurs de bissap, noyaux de jujube, résidus de banane ou noix de cajou. Nous sommes au Laboratoire de photonique quantique, énergies et nanofabrication de l'Ucad. Dans le laboratoire dirigé par le Pr Balla Diop Ngom à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Ucad, ces matières changent de statut.

De simples résidus agricoles, elles deviennent la matière première d'une recherche qui ambitionne de contribuer à la souveraineté énergétique du Sénégal. Spécialiste de physique du solide et de science des matériaux, l'enseignant-chercheur vient d'être porté à la vice-présidence pour l'Afrique de l'Ouest de l'Académie africaine des sciences.

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Une reconnaissance continentale qui intervient alors que son équipe multiplie les travaux pour faire passer la recherche fondamentale vers des applications concrètes. Le procédé développé dans le laboratoire repose sur la transformation de la biomasse en nanomatériaux. Les résidus sont d'abord réduits en poudre puis mélangés à de l'eau selon des paramètres déterminés par les chercheurs.

Après filtration, deux matières sont valorisées. L'extrait permet de fabriquer des nanocomposites d'oxyde et de carbone destinés à la cathode, tandis que le résidu solide est transformé par pyrolyse en charbon actif pour constituer l'anode.

« L'innovation que nous avons apportée, c'est la capacité de pouvoir utiliser seulement de l'eau et de la biomasse », résume le Pr Ngom. Les expérimentations réalisées avec le bissap ont, selon le chercheur, permis d'atteindre 55 Wh/kg pour une puissance de 1 000 W/kg.

Derrière ces chiffres se dessine surtout une ambition : disposer d'une technologie locale de stockage capable d'accompagner le développement des énergies renouvelables. « Le photovoltaïque a cette limite qu'est l'intermittence. Pendant la nuit, on n'a plus de soleil. Il faut donc développer une technologie locale qui permette d'emmagasiner le surplus », explique-t-il.

Le dispositif imaginé cherche ainsi à combiner les propriétés de la batterie et celles du supercondensateur. À terme, cette technologie pourrait notamment répondre aux besoins énergétiques de territoires difficilement accessibles au réseau électrique. Le défi se situe désormais au-delà de la preuve scientifique.

« Ce qui reste, c'est développer un prototype et aller à la mise à l'échelle pour aller vers l'industrialisation », indique le physicien. Une partie des équipements a été acquise grâce à des financements internationaux, notamment de la Royal Society de Londres.

Le laboratoire a également développé des collaborations scientifiques permettant aux chercheurs d'accéder à des équipements indisponibles sur place. Cette dépendance constitue cependant une limite lorsqu'il s'agit de protéger la propriété intellectuelle. « Il y a des choses innovantes que tu ne peux pas exposer à tes partenaires et que tu veux garder pour toi-même », explique le Pr Ngom.

À cela s'ajoutent l'insuffisance des locaux, les contraintes logistiques et le besoin de financements supplémentaires pour exploiter certains équipements. Pour le nouveau vice-président de l'Académie africaine des sciences, l'enjeu est désormais de rapprocher davantage recherche, innovation et développement.

Il estime que de nombreux résultats produits dans les universités sénégalaises restent insuffisamment valorisés. « Il y a pas mal de résultats scientifiques qui dorment dans les laboratoires et qui peuvent solutionner des problèmes du Sénégal », soutient-il.