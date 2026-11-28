Confirmée pour la première fois au Sénégal en juillet 2026, la pleuropneumonie contagieuse caprine (Ppcc) gagne du terrain. Déjà signalée dans 10 régions et 16 départements, cette maladie respiratoire hautement contagieuse affiche un taux de létalité de 50,1 %. Face à des pertes importantes, les éleveurs s'inquiètent de la faiblesse des mesures préventives, notamment de l'indisponibilité des vaccins. Les autorités vétérinaires reconnaissent les difficultés et évoquent des pistes pour renforcer la riposte.

À Bari, village situé à quelques kilomètres de Bambey, Malick Sow n'a pas attendu que le mal frappe davantage son élevage pour donner l'alerte. Son bilan est de huit chèvres mortes en moins de 7 jours, soit au moins un sujet par jour.

Connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de « Sow éleveur », il décrit une maladie qui terrasse les animaux à une vitesse déconcertante. Une toux violente, des difficultés respiratoires, un abattement profond et parfois la mort en quelques heures.

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Son témoignage illustre l'inquiétude grandissante des éleveurs face à la progression de la pleuropneumonie contagieuse caprine (Ppcc), dont la propagation met à rude épreuve les capacités de prévention sanitaire au Sénégal. « C'est une épidémie qui a gagné notre village depuis maintenant une semaine. Nous avons enregistré des pertes de chèvres de manière très rapide », raconte Malick Sow.

La maladie, explique-t-il, commence par une sorte de rhume accompagné d'une forte toux. L'état général de l'animal se dégrade ensuite brutalement, jusqu'à entraîner sa mort parfois en moins de deux jours. « Les sujets meurent très, très rapidement, parfois même en quelques heures », insiste-t-il.

Mais au-delà de la brutalité des symptômes, c'est l'ampleur des pertes qui alimente l'inquiétude dans les élevages. « Moi personnellement, j'en ai perdu huit à l'heure actuelle, mais j'en connais qui en ont perdu près de 80 dans la région de Louga », témoigne-t-il. D'autres éleveurs lui auraient rapporté que la maladie circule dans certaines zones depuis plus de six mois maintenant.

Les données de la Direction des Services vétérinaires (Dsv) confirment l'étendue de la menace. Selon le docteur Mathioro Fall, vétérinaire épidémiologiste et chef de la Division de la Protection zoosanitaire, 16 départements répartis dans 10 régions ont déjà notifié au moins un foyer de Ppcc.

Les régions concernées sont Saint-Louis, Louga, Thiès, Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Ziguinchor. Kébémer, Fatick, Dagana, Nioro du Rip et Linguère figurent parmi les départements les plus touchés. « C'est la première fois que la maladie est confirmée au Sénégal », précise Dr Mathioro Fall. Le diagnostic a été officiellement confirmé par le Laboratoire national de l'élevage et de recherches vétérinaires (Lnerv) en juillet 2026.

Depuis, le bilan communiqué fait état de 605 animaux malades, dont 303 décès, soit un taux de létalité de 50,1 %. Des vaccins introuvables Dr Mathioro Fall informe par ailleurs que la Ppcc est une maladie respiratoire particulièrement redoutable chez les chèvres. Sa transmission s'effectue principalement par contact rapproché et par les aérosols.

Les marchés à bétail, les transports, les cérémonies et les rassemblements d'animaux constituent ainsi des espaces propices à sa diffusion. La transhumance, la divagation et les mouvements transfrontaliers compliquent davantage le contrôle de l'épidémie. Au-delà de la surveillance sanitaire, un autre défi préoccupe particulièrement les éleveurs. Il s'agit de l'accès à la vaccination.

« Nous essayons de contenir la maladie avec les moyens du bord, mais dans la plupart des cas, elle est déjà fatale lorsqu'elle se déclare. Nous avons donc surtout besoin d'un système de prévention plus efficace », sollicite Malick Sow. Son inquiétude renvoie à une difficulté que reconnaissent les services vétérinaires.

L'indisponibilité des vaccins constitue l'un des principaux obstacles à la maîtrise de la maladie. Pourtant, des vaccins contre la Ppcc existent sur le marché international. Le docteur Mathioro Fall cite des produits vétérinaires commercialisés au Kenya, en Tanzanie et en Éthiopie.

Cependant, leur principale limite réside dans la durée de protection estimée à six mois. Une contrainte qui impose de renouveler la vaccination deux fois par an et rend particulièrement complexe une campagne de masse dans un contexte marqué par la mobilité des troupeaux.

Face à cette situation, le ministère chargé de l'Élevage envisage de constituer un stock de vaccins pour répondre aux foyers déclarés, souligne Dr Mathioro Fall. Les services vétérinaires explorent également la possibilité de disposer d'un vaccin offrant une immunité d'un an, une durée qui faciliterait la mise en oeuvre d'une couverture vaccinale plus large du cheptel.

En attendant, la riposte repose notamment sur le renforcement de la surveillance épidémiologique et la prise en charge des foyers. La Direction des Services vétérinaires indique avoir appuyé les quatorze directions régionales de l'élevage et des productions animales en médicaments vétérinaires afin de soutenir les interventions sur le terrain et les capacités de diagnostic du Lnerv.

Néanmoins, la lutte se heurte à d'autres difficultés. La porosité des frontières, les déplacements incontrôlés d'animaux et le sous-signalement des événements sanitaires favorisent la circulation de la maladie. Certains éleveurs ont encore recours à l'automédication, retardant ainsi l'intervention des services compétents.

Dans ce contexte, les autorités vétérinaires appellent à une vigilance accrue. Dès l'apparition de signes respiratoires suspects, les animaux malades doivent être isolés, les mouvements de chèvres suspendus et un vétérinaire immédiatement contacté afin d'organiser les prélèvements nécessaires à la confirmation du diagnostic.