Huit nations, 18 rencontres et deux places qualificatives pour la Coupe du monde 2027. Le Sénégal accueille la Coupe d'Afrique des nations (Can) de beach soccer avec l'ambition de conserver sa couronne et de décrocher un neuvième sacre continental. Devant son public, les Lions de la plage devront assumer leur statut face à des adversaires déterminés à bousculer la hiérarchie.

La Can de beach soccer sera lancée le samedi 28 novembre, à Saly. Huit sélections s'y disputeront le titre continental jusqu'au 6 décembre, avec en ligne de mire deux billets pour la Coupe du monde Fifa 2027. Les deux finalistes représenteront l'Afrique à ce rendez-vous mondial. L'enjeu dépasse donc la simple conquête du trophée. Initialement prévue du 7 au 15 novembre, la compétition a finalement été reportée, selon l'annonce de la Fédération sénégalaise de football (Fsf).

Le tirage au sort, effectué au Caire, a réparti les huit équipes en deux groupes. Le Sénégal évoluera dans la poule A avec le Ghana, l'Ouganda et le Mozambique. Le groupe B réunit la Mauritanie, le Maroc, le Malawi et l'Angola. Au total, 18 rencontres sont au programme. Douze matches de poule se joueront jusqu'au 2 décembre, puis viendront les demi-finales et les matchs de classement le 4 décembre. La compétition s'achèvera le 6 décembre avec la petite finale à 17 heures, suivie de la grande finale à 18h30.

Pour Saly, c'est un retour sur une terre déjà familière du beach soccer puisque le Sénégal y avait accueilli l'édition 2021. Cinq ans plus tard, la station balnéaire de la Petite Côte retrouve les projecteurs et devient, pendant neuf jours, le centre de gravité de la discipline sur le continent.

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Sénégal : un statut à confirmer sur le sable de Saly

Dans les débats d'avant-tournoi, le Sénégal occupe naturellement le premier rang. Les Lions ont disputé dix des douze premières finales depuis la création de la Can en 2006 ; une régularité exceptionnelle qui a installé la sélection au sommet du beach soccer africain. Cette fois, ils auront en plus l'avantage de jouer devant leurs supporters. La réputation des hommes de Ngalla Sylla dépasse d'ailleurs les frontières du continent.

Lors de la Coupe du monde 2025, aux Seychelles, les Sénégalais avaient parfaitement lancé leur campagne en dominant l'Espagne (4-1), avant de s'imposer face à Tahiti (6-3). Ces deux succès leur avaient permis de prendre seuls la tête du groupe C. Leur parcours mondial précédent, en 2024, avait toutefois été moins heureux, avec une élimination dès le premier tour.

La Can 2024 rappelle aussi que rien n'est jamais acquis. À Hurghada, en Egypte, la Mauritanie avait surpris le Sénégal (5-2) en début de compétition. Les Lions avaient pourtant trouvé les ressources nécessaires pour prendre leur revanche au meilleur moment en s'imposant (6-1) en finale. À Saly, le soutien populaire pourrait faire la différence, mais il peut aussi devenir une source de pression.

Chaque rencontre sera scrutée et chaque faux pas risque de susciter des interrogations. Le Sénégal est attendu au sommet. À lui de démontrer, sur le sable, qu'il mérite toujours son statut de patron du continent.

Un duel contre le Ghana pour lancer la campagne des Lions

Le Sénégal débutera sa campagne continentale face au Ghana, le samedi 28 novembre, à 18h30. Cette première affiche donnera immédiatement le ton pour les hommes de Ngalla Sylla, déterminés à réussir leur entrée en matière devant leur public.

La journée inaugurale sera ouverte par la rencontre Mozambique - Ouganda, programmée à 17h00. Les Lions entreront ensuite en scène face aux Black Sharks, une sélection ghanéenne aux ambitions sérieuses. Cinquième en 2024, son meilleur classement dans la compétition, le Ghana vise désormais une première qualification en demi-finale. Les Black Shark ont validé leur billet en éliminant le Nigeria. Ils pourront compter sur Alexander Adjei, leur principal atout offensif.

Auteur de onze buts lors de la précédente édition, l'attaquant représente une menace que la défense sénégalaise devra surveiller de près. Dans une discipline où les scores sont souvent élevés, l'efficacité devant le but peut rapidement faire basculer une partie.

Après le premier rendez-vous, le Sénégal affrontera l'Ouganda le mardi 1er décembre, puis le Mozambique le mercredi 2 décembre, pour clore la phase de groupes. Ces deux rencontres sont programmées à 16h30. Cet enchainement de deux matches en deux jours imposera une gestion rigoureuse des efforts, de la récupération et des rotations. Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales.

Les Lions devront donc éviter tout relâchement pour sécuriser leur qualification. Sur le papier, les précédents échanges sont favorables au Sénégal. Les hommes de Ngalla Sylla avaient dominé le Mozambique en finale de l'édition 2021 et, un an plus tard, lancé leur campagne par une large victoire (10-1) contre l'Ouganda. Des références encourageantes, mais qui ne dispensent pas les champions en titre de vigilance.