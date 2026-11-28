Madagascar prendra part à la Coupe du Cosafa U17, prévue du 4 au 13 décembre prochain au Mozambique. Cette compétition réunira les sélections de la zone australe.

Place aux académiciens. La Fédération malgache de football (FMF) a dévoilé jeudi la liste des vingt Barea U17 retenus pour disputer la Coupe du Cosafa de la catégorie. Cette compétition de la zone australe, réservée aux moins de 17 ans, se tiendra du 4 au 13 décembre au Mozambique.

Madagascar s'est engagé tardivement dans cette compétition, qui servira également de qualification à la Coupe d'Afrique des nations U17 en 2027. La sélection malgache est à ossature des pensionnaires de l'académie de Carion, plus précisément ceux ayant formé la sélection au Mondial et festival de la FIFA U15 à Bakou, en Azerbaïdjan. Seize sur les vingt retenus figurent parmi les meilleurs U15 qui bénéficient du système sport-études au centre de Carion.

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« Des joueurs, les meilleurs par poste, ont été présélectionnés et retenus avec une liste élargie pour préparer cette compétition. Selon les recommandations et exigences du Cosafa, tous les joueurs membres de l'équipe nationale devraient effectuer le test de vérification d'âge IRM. Ces vingt retenus sont les meilleurs techniquement et corrects côté âge », a expliqué le directeur technique national, Rado Rasoanaivo. Les quatre joueurs, qui ne sont pas issus de l'académie de Carion, ont été détectés durant le championnat national U17.

Nouveau visage

La Fédération a finalement confié le poste d'entraîneur à Fidy Herman Andriamampilazasoa, instructeur et fondateur du centre de football Zatovo à Antsiranana. Désigné initialement coach assistant, l'ancien Scorpion Menakely Ruphin n'est finalement pas retenu, faute de disposer de la qualification requise par le Cosafa, à savoir la licence A. Le coach des talents de la FIFA, Jean-Jacques Pierre, sera toujours aux côtés du coach principal.

Dix équipes, réparties en trois groupes, disputeront la compétition. Madagascar évoluera dans le groupe B, seule poule composée de quatre équipes. Les Barea y retrouveront l'Afrique du Sud, championne en titre et nation la plus titrée de la catégorie avec quatre sacres (1994, 2002, 2020 et 2025), ainsi que le Malawi, champion en 2001, et le Botswana. Les trois nations dans le groupe A sont le Mozambique, pays hôte, l'Angola, comptant deux sacres (2018, 2021), et le Lesotho. L'autre pays quadruple champion (2017, 2019, 2022, 2024), la Zambie, se trouve en tête du groupe C, en compagnie du Zimbabwe et de l'Eswatini.

Les trois premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième des trois poules se qualifieront en demi-finales. Les quatre équipes demi-finalistes représenteront la zone Cosafa à la CAN U17 en 2027. La délégation malgache s'envolera pour le Mozambique mardi.