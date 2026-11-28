La troisième journée de la 21e édition de la Journée nationale de la nutrition (JNN) a été marquée, hier à Mahajanga, par des visites de terrain consacrées à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la malnutrition.

L'Office national de nutrition (ONN), rattaché au cabinet du Premier ministre, a organisé une visite à Ampitolova, dans la commune rurale de Belobaka, district de Mahajanga II. Le chef du gouvernement, Mamitiana Rajaonarison, était accompagné de Fanja Rakotondrainibe, coordonnateur national du Centre national pour la sécurité alimentaire, de Adakalo Nasolo, chef de la région Boeny, de Nicolas Rabenandrasana, préfet de Mahajanga, et de Guy Dolsain Arvelin, président de la délégation spéciale de Mahajanga.

La visite a permis de présenter des méthodes de production agricole adaptées au changement climatique. Des panneaux et d'autres supports de sensibilisation sont installés dans les bâtiments du site, notamment dans les exploitations agricoles.

Ces pratiques sont mises en oeuvre avec le concours de la direction régionale de l'Agriculture et de l'Indépendance alimentaire du Boeny et de partenaires comme la GIZ.

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Lors de sa rencontre avec les responsables locaux, le Premier ministre a appelé à mieux coordonner les efforts pour mettre en valeur les terres disponibles. « Un comité de travail devra être mis en place pour élaborer une stratégie commune pour l'utilisation des terres disponibles et productives. Une unité de transformation communautaire au niveau local devrait être aussi créée », a déclaré Mamitiana Rajaonarison.

Transformation locale

L'unité de transformation envisagée desservirait Ampitolova et d'autres localités de la commune de Belobaka. Selon un responsable de l'ONN, un comité communal pour la sécurité alimentaire a déjà été créé conformément aux orientations du Premier ministre.

La délégation s'est également rendue au centre hospitalier universitaire PZaGa Androva. Rattaché au service de pédiatrie, le Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle intensive (CRENI) y hospitalise et soigne en urgence les enfants de la région Boeny qui souffrent de malnutrition aiguë sévère avec complications médicales. Plusieurs unités du CHU, dont le CRENI, ont reçu du matériel à cette occasion.

La délégation a aussi visité l'école primaire publique Fanantenana et le site communautaire de l'ONN, dans le fokontany de Marovato Abattoir. Une sensibilisation au lavage des mains et une distribution de farine enrichie ont marqué ces visites. La journée s'est achevée sur le site communautaire par une présentation du cadre juridique de la sécurité alimentaire et des activités de l'Office régional de nutrition (ORN).