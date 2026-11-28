La bataille politique à Tsimbazaza se déplace à Ambohidahy. Siteny Randrianasoloniaiko et les trois autres députés destitués du Bureau permanent de l contestent leur révocation devant la Haute Cour constitutionnelle.

Riposte. La destitution de Siteny Randrianasoloniaiko et des trois autres anciens membres du Bureau permanent de l'Assemblée nationale prend une tournure constitutionnelle. Le désormais ancien président de la Chambre basse, aux côtés des députés Christian Afakandro, Issa Charles Ibrahim et Charlot Mamihaja, a déposé un recours auprès de la Haute Cour constitutionnelle (HCC). Ils veulent faire annuler la décision ayant acté leur révocation de leurs fonctions respectives au perchoir de l'institution de Tsimbazaza, en début de semaine.

Via leur avocat, les quatre députés contestent la constitutionnalité de leur destitution. Leur argumentaire repose sur l'alinéa 2 de l'article 74 de la Constitution qui dispose que les membres du Bureau permanent « peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de Bureau pour motif grave par un vote secret des deux tiers des députés ». Au-delà du rapport de force politique qui a conduit à leur éviction du perchoir, les requérants remettent surtout en cause les motifs invoqués à leur encontre et la régularité de la procédure parlementaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'un des principaux arguments avancés porte sur l'absence de preuves établissant l'existence d'une faute grave imputable individuellement à chacun des quatre élus. Dans leur argumentaire, Siteny Randrianasoloniaiko et ses trois pairs soutiennent ainsi que l'obtention d'une majorité des deux tiers des députés ne saurait, à elle seule, suffire à légitimer leur destitution. Encore faudrait-il, selon les requérants, que les griefs retenus contre chacun d'eux soient suffisamment étayés pour caractériser une faute grave au sens de la Loi fondamentale.

Les conditions dans lesquelles s'est déroulée la séance plénière ayant abouti à leur éviction sont également contestées. Les quatre parlementaires pointent du doigt, entre autres, la modification de l'ordre du jour pour y inscrire leur destitution. Ils dénoncent également les trente-six procurations annoncées avant le scrutin. Ils estiment que le recours aux procurations est incompatible avec les règles régissant le vote à bulletin secret.

Le statut actuel de Siteny Randrianasoloniaiko et celui des trois autres anciens membres du Bureau permanent de la Chambre basse amènent toutefois à poser la question de la recevabilité de leur requête.

Jurisprudence

En effet, selon l'article 118 de la Loi fondamentale, « un chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités territoriales décentralisées ou le Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l'État de droit peuvent déférer à la Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence ».

Le 27 octobre 2023, l'institution d'Ambohidahy a statué sur une affaire similaire à celle du député Randrianasoloniaiko et consorts. Il s'agit d'une décision en réponse à une requête de Herimanana Razafimahefa, ancien président du Sénat, pour contester sa destitution. « Considérant dès lors que le sénateur Herimanana Razafimahefa a perdu sa qualité de chef d'institution lors du vote de destitution. Que de tout ce qui précède, la saisine effectuée par le sénateur Herimanana Razafimahefa (...) en vertu de l'article 118 de la Constitution est irrecevable », a alors répondu la HCC.

La Cour d'Ambohidahy affirme également dans cette décision d'octobre 2023 « que le principe universel qui régit les Assemblées parlementaires est la prise de décision à la majorité de ses membres », en ajoutant « qu'il s'agit d'une affaire interne du Sénat et qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, il appartient au Sénat d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué dans la résolution [de destitution] ». Sur les questions d'affaires parlementaires, notamment quant à la requête de Siteny Randrianasoloniaiko et des trois autres députés, cette décision pourrait faire jurisprudence.

Quoi qu'il en soit, les députés ont élu Marco Tsaradia, nouveau président de l'Assemblée, mercredi. La passation de pouvoir entre lui et son prédécesseur, annoncée pour hier, n'a pas eu lieu. Aucune raison officielle n'a été avancée. Siteny Randrianasoloniaiko a accompagné le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, en déplacement à Fenoarivo Atsinanana, hier.

L'image des deux personnalités descendant du même hélicoptère, marchant et se tenant côte à côte, riant ensemble, a suscité divers commentaires, tandis qu'à Antananarivo Marco Tsaradia a enchaîné les rencontres avec des étudiants pour les assurer qu'il compte travailler avec eux et qu'il s'aligne sur les valeurs revendiquées durant les manifestations de 2025.

Face à la diaspora malgache à Djibouti, mardi, l'officier supérieur a affirmé qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'a pas interféré dans le bras de fer qui s'est joué à la Chambre basse. Cependant, le scénario d'hier, à Fenoarivo Atsinanana, pourrait ne pas avoir été anodin étant donné la conjoncture.

Le changement à la présidence de l'Assemblée nationale traduit aussi un basculement de la majorité au sein de cette institution. Une situation qui a déclenché des réactions mitigées, sur fond de revendications de l'héritage politique des manifestations de 2025, et de concurrence pour s'attirer les faveurs du chef de l'État.