Le prochain plan de réforme des finances publiques vise à moderniser l'administration, à accroître les recettes de l'État et à renforcer la transparence.

Réuni à Antananarivo du 23 au 27 novembre, l'atelier national sur la réforme de la gestion des finances publiques a permis de dégager les priorités du prochain plan stratégique. Celui-ci vise à rendre l'administration plus efficace, à mieux mobiliser les ressources de l'État et à améliorer les services rendus à la population.

« Les travaux réalisés durant ces jours constituent une base pour les prochaines discussions sur la réforme de la gestion des finances publiques », explique Youri Garisse Razafindrakoto, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances.

Ces échanges serviront à élaborer le deuxième Plan stratégique de modernisation de la gestion des finances publiques (PSMGFP 2), avec l'appui de l'Union européenne et d'Expertise France.

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Les participants se sont appuyés sur deux documents. L'évaluation PEFA++ 2025 examine les forces et les faiblesses du système de gestion des finances publiques à partir d'un cadre international. Le bilan du plan de modernisation 2016-2026 revient sur les réformes menées au cours de la dernière décennie.

Simplification des démarches

Parmi les avancées relevées figurent la dématérialisation de la quasi-totalité des opérations liées aux recettes douanières et l'élargissement de l'assiette fiscale.

Le nombre de contribuables immatriculés est passé de 272 769 en 2017 à plus de 1,59 million en 2026. Le déploiement d'outils numériques comme SAFI et la télédéclaration des impôts participe également à la modernisation de l'administration fiscale.

Ces évolutions visent à simplifier les démarches des contribuables et à améliorer le suivi des recettes. En mobilisant davantage de ressources, l'État pourrait accroître sa capacité à financer les infrastructures et les services essentiels.

À la clôture de l'atelier, Roland Kobia, ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, a appelé à traduire les recommandations en mesures concrètes pour rendre la concurrence plus équitable et créer des conditions favorables à la productivité des entreprises.

Il a également insisté sur la transparence dans l'utilisation des fonds publics. Selon lui, les citoyens doivent pouvoir savoir à quoi sert l'impôt et en constater les effets sur les services publics, notamment dans l'éducation et la santé.

Une plus grande transparence peut aussi renforcer la confiance des investisseurs. La solidité des institutions financières et des organes de contrôle demeure essentielle pour prévenir le blanchiment de capitaux et préserver la crédibilité internationale de Madagascar.

Les prochaines consultations régionales permettront d'affiner les mesures du futur plan en tenant compte des réalités locales.