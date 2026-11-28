À Madagascar, la capacité des entreprises à financer leurs investissements conditionne leur compétitivité sur les marchés internationaux. Le 26 novembre 2026, à Antananarivo, les enjeux liés au financement et aux débouchés commerciaux ont été au centre des discussions entre les acteurs économiques et les partenaires financiers, dans un contexte où les exportateurs doivent renforcer leur productivité pour faire face à une concurrence croissante.

Le pays dispose pourtant de plusieurs avantages commerciaux. Lalaina Henintsoa Andriamasy, directrice de la promotion des échanges extérieurs au ministère du Commerce et de la Consommation, rappelle que Madagascar bénéficie de dispositifs préférentiels auprès de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de la Chine, ainsi que dans le cadre des accords régionaux et continentaux. Ces mécanismes permettent aux produits malgaches d'accéder à certains marchés en franchise de droits de douane, sous réserve du respect des règles d'origine.

La vanille, le girofle, le cacao, les textiles, les huiles essentielles et les produits artisanaux représentent autant de filières à potentiel. Toutefois, ces opportunités nécessitent des entreprises capables de produire en quantité suffisante, d'assurer la qualité et la traçabilité de leurs produits et de respecter les normes sanitaires, techniques et environnementales. Pour la responsable, l'enjeu consiste également à mieux informer les opérateurs économiques afin qu'ils puissent exploiter pleinement ces avantages commerciaux.

« Il faut s'adapter. Aujourd'hui, les entreprises qui ne suivent pas l'évolution des marchés risquent de se faire dépasser », avertit Roland Kobia, ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar et aux Comores.

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La vanille illustre cette pression. Malgré sa réputation mondiale, Madagascar fait face à des pays concurrents qui améliorent leur qualité et affichent une productivité plus élevée. La modernisation des filières devient ainsi indispensable pour préserver les parts de marché, les revenus des producteurs et les emplois liés aux exportations.

L'accès au financement constitue un levier essentiel pour accompagner cette transformation. Selon Rivo Andriamanalina, président du Conseil national de l'industrialisation de Madagascar, la transparence, la gouvernance et la qualité des projets sont déterminantes pour attirer les investisseurs.

En renforçant les capacités de production et la structuration des entreprises, les investissements peuvent favoriser la transformation locale, créer des emplois et accroître les revenus issus des exportations.