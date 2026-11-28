Près de 150 000 personnes seraient porteuses du VIH à Madagascar, selon les estimations avancées par un représentant de l'ONG Réseau MAD'AIDS, lors d'une rencontre avec la presse le 27 novembre à Antananarivo. Pourtant, une partie d'entre elles ignorerait encore son statut sérologique.

Cette méconnaissance augmente les risques de transmission, notamment lorsque les personnes concernées n'ont pas conscience de leur infection et ne prennent aucune précaution. La réticence au dépistage reste un obstacle important. Certaines personnes attendent l'apparition des premiers symptômes avant de consulter, alors que le VIH peut rester longtemps sans manifestation apparente.

D'autres craignent le regard de leur entourage et les discriminations liées à leur statut. Cette peur les éloigne des centres de santé et retarde le diagnostic. Or, plus la prise en charge commence tardivement, plus les complications peuvent être importantes et les soins coûteux.

Aller vers les populations

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Une personne qui ignore sa séropositivité peut transmettre le virus lors de rapports sexuels non protégés. Le VIH peut également se transmettre par du matériel contaminé ou insuffisamment stérilisé, ainsi que de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement.

Les actions de dépistage menées dans certaines zones rurales ont d'ailleurs permis de découvrir des cas positifs, révélant l'importance d'aller vers les populations qui fréquentent peu les structures sanitaires.

Les données présentées par le Réseau MAD'AIDS illustrent également les défis de la riposte. La prévalence du VIH dépasse 1 % dans 43 districts, selon l'Enquête de surveillance nationale auprès des femmes enceintes.

Par ailleurs, les décès liés au virus ont été multipliés par cinq entre 2022 et 2025. L'augmentation du nombre de personnes perdues de vue dans le suivi médical fragilise aussi la continuité des soins.

À l'occasion de la Semaine internationale du dépistage et de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre, le dépistage et l'accès aux traitements restent au coeur des priorités. La sensibilisation doit également contribuer à réduire la peur et la stigmatisation. Connaître son statut sérologique permet d'accéder rapidement aux soins et de limiter les risques de transmission.