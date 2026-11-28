La formation technique entend rapprocher davantage les jeunes du monde du travail. La rentrée solennelle de l'année scolaire 2026-2027, organisée le 27 novembre au stade d'Alarobia, a été marquée par la distribution de 1 305 contrats de travail et l'annonce de nouvelles bourses de formation.

Après quatre années sans recrutement, cette reprise constitue un signal pour le secteur. Elle remet surtout en avant la question des débouchés pour les jeunes issus des établissements techniques et professionnels. « La formation professionnelle est une voie rapide permettant aux jeunes d'accéder à un emploi décent et de répondre aux besoins du marché du travail », a déclaré le colonel Gervais Andriamiharisoa, haut-conseiller de la Refondation.

L'ouverture à l'international figure également parmi les perspectives annoncées. Cinquante bourses sont prévues pour des formations au Maroc, en Chine, au Canada, en Algérie et en France. Vingt jeunes Malgaches bénéficieront notamment d'un parcours de formation au Maroc à partir de l'année scolaire 2027-2028.

Le renforcement des équipements accompagne cette démarche, avec la remise de 200 ordinateurs et de 200 imprimantes. Cinq véhicules pour le ministère et vingt-trois motos pour les directions régionales complètent les dotations.

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Au-delà de ces annonces, le défi reste celui des résultats. La distribution de contrats et l'octroi de bourses ne garantissent pas, à eux seuls, une insertion durable. L'efficacité de ces mesures dépendra notamment de l'adéquation entre les compétences acquises par les jeunes et les besoins réels des entreprises. La formation technique devra ainsi démontrer sa capacité à déboucher sur des emplois stables et à répondre aux exigences du marché du travail.