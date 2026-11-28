Après trois ans d'action dans quatre prisons, l'ACAT Madagascar et la FIACAT dressent le bilan de leur projet sur la détention préventive.

Être placé en détention préventive ne signifie pas être coupable. Pourtant, lorsque les délais légaux ne sont pas respectés ou que les procédures judiciaires s'éternisent, cette mesure peut devenir abusive. À Madagascar, le suivi des personnes en détention préventive reste ainsi un enjeu pour les acteurs judiciaires et pénitentiaires.

Face à cette situation, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) Madagascar et la Fédération internationale des ACAT (FIACAT), en partenariat avec le ministère de la Justice, ont mis en oeuvre un projet de trois ans, du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2026, dans quatre établissements pénitentiaires : Antanimora, Antsirabe, Marofoto, à Mahajanga, et Ambalatavoahangy, à Toamasina.

La détention préventive consiste à incarcérer une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, dans l'attente de son procès. Celle-ci reste présumée innocente. La loi encadre cette mesure et prévoit qu'elle doit rester exceptionnelle.

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Elle devient abusive ou irrégulière lorsque les règles ne sont pas respectées, notamment lorsque les délais légaux sont dépassés, que les décisions de placement ou de prolongation ne sont pas motivées ou que la personne détenue n'en est pas informée.

L'identification des irrégularités passe avant tout par un suivi rigoureux des dossiers. Pour repérer les situations nécessitant une intervention, l'accès aux informations détenues par les établissements pénitentiaires constitue un élément déterminant.

Dans le cadre de cette initiative, 1 569 détenus ont été auditionnés. Parmi les situations recensées, plus de 155 cas de détention préventive abusive ont été soumis aux avocates référentes. Leurs interventions ont abouti à différentes décisions judiciaires. Ces résultats témoignent des démarches engagées, sans pour autant signifier que toutes les personnes concernées ont été remises en liberté.

Le suivi des dossiers, un enjeu central

Erica Razakanirahina, responsable administrative et financière du projet, relève une évolution dans les relations avec les autorités locales et les responsables concernés. Au fil du projet, la confiance entre les différentes parties s'est renforcée.

L'accès aux prisons et l'obtention des listes de détenus dont le mandat de dépôt arrive à échéance sont devenus plus faciles. Ces informations permettent de repérer les situations qui nécessitent un examen particulier.

La difficulté ne se limite cependant pas aux dossiers individuels. Le document du projet relève plusieurs problèmes structurels : lenteur des procédures judiciaires, recours excessif à la détention préventive, surpopulation carcérale, infrastructures insuffisantes et manque de ressources humaines, financières et matérielles.

Ces conditions pèsent sur la vie des détenus, notamment en matière d'alimentation, d'hygiène et de soins. Elles compliquent également le travail du personnel pénitentiaire.

Le bilan de l'initiative fait état de 18 visites effectuées dans les quatre établissements concernés, de 14 réunions de travail ayant rassemblé plus de 250 participants et de plus de 75 rencontres bilatérales consacrées au plaidoyer. Depuis le lancement de cette troisième phase en 2023, l'ACAT constate également une baisse de 5,89 % du taux moyen de surpopulation carcérale dans les prisons ciblées. Cette donnée concerne uniquement les quatre prisons du projet et ne permet pas de conclure à une baisse du nombre de personnes en détention préventive.

Le projet, qui doit arriver à son terme le 30 novembre 2026, a fait l'objet d'un atelier de capitalisation destiné à dresser le bilan des actions réalisées, des résultats obtenus et des difficultés rencontrées. Un livret accompagné de fiches pratiques rassemble les observations recueillies sur le terrain, les recommandations formulées ainsi que des informations relatives aux délais et aux différentes étapes de la détention.

Une nouvelle initiative est envisagée, cette fois axée sur les situations d'urgence. Pour Erica Razakanirahina, la pérennisation des acquis reste un enjeu important. La clôture du projet soulève ainsi une question majeure : comment maintenir le suivi des dossiers et préserver la collaboration entre les différents acteurs après ces trois années d'intervention ?